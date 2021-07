Siumut i Kujalleq: Borgmesteren må på banen

Nina-Vivi Møller Andersen Fredag, 09. juli 2021 - 15:24

Borgerne i Sydgrønland går stadigvæk rundt i uvidenhed om deres nye lufthavn i Qaqortoq bliver til virkelighed eller ej. Den tidligere borgmester, Simon Simonsen (S) savner klare udmeldinger fra nuværende borgmester Stine Egede (IA) for, at sikre lufthavnsbyggeriet i Qaqortoq.

- Vi har intet hørt fra vores borgmester om hendes reaktion i forhold til Naalakkersuisuts seneste udmelding om lufthavnsbyggeriet i Qaqortoq. Hun er vores repræsentant for kommunen, hun bør kræve af Naalakkersuisut, at lufthavnen bliver bygget, selvom det er hendes partifæller, siger Simon Simonsen (S) til Sermitsiaq.AG.

Det seneste udbudsrunder viser, at lufthavnen vil koste mindst en milliard kroner. Derfor har Naalakkersuisut besluttet at analysere projektet for at finde en løsning.

1500 meter skal sikres

De tidligere Naalakkersuisut forventede, at lufthavnen i Qaqortoq ville koste 570 millioner kroner. Hvis Naalakkersuisut beslutter, at der skal være besparelser, så frygter Simon Simonsen en kortere landingsbane.

- Under valgkampen lovede man, at man vil sikre en lufthavn i Qaqortoq. Nu hører vi, at man måske vil forkorte landingsbanen. Vi har krævet 1500 meters landingsbane, og den bør blive en realitet, siger Simon Simonsen.

Han understreger, at borgmesteren bør udmelde klarer linjer til både Naalakkersuisut og borgerne omkring den længe ønskede lufthavn i Qaqortoq med 1500 meter landingsbane.

Borgmesteren vil vente på Naalakkersuisut

Borgmesteren Stine Egede vil vente til Naalakkersuisut bliver færdige med deres undersøgelse om projektet, som forventes at ligge klar til august.

- Jeg stoler på at Naalakkersuisut og Inatsisartut gøre deres arbejde. Jeg vil ikke melde noget ud, før Naalakkersuisut er færdige med deres undersøgelser, siger Stine Egede (IA).

Borgmesteren understreger, at hun har orienteret kommunalbestyrelsen om situationen.

- Naalakkersuisoq for Infrastruktur, Naaja Nathanielsen vil som det første fremlægge de seneste undersøgelser til os, når undersøgelserne er klar til august. Nu har vi ventet i 40 år på en lufthavn, så kan vi også vente i en måned mere, siger Stine Egede.