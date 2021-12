Naaja om Ironbark: Et signal om seriøsitet

Thomas Munk Veirum Onsdag, 15. december 2021 - 11:45

Overgangen fra at have fået en udnyttelsestilladelse, og til at et mineprojekt realiseres, er særdeles vanskelig.



Derfor er det en glad naalakkersuisoq for råstoffer, der har fået nyheden om, at den amerikanske investeringsbank US Exim (Export–Import Bank of the United States) har givet et betinget tilsagn om et lån på op til 4,3 milliarder kroner til Ironbark, og selskabets zink-projekt i Nordøstgrønland:

- Jeg har hørt løbende fra Ironbark, der har arbejdet hårdt for at skaffe finansiering, og jeg er rigtig glad for, at det er lykkedes, siger Naaja H. Nathanielsen (IA) og fortsætter:



- Det er afgørende for projektets videre færd, og det sender både et signal om seriøsitet til andre investorer, men det giver også en sikkerhed og ro til projektet. Jeg ser det, som helt afgørende for, at projektet kan rykke videre.

Langt væk fra alting - men gode potentialer

Hun understreger, at selskabet har befundet sig i en for mineprojekter kritisk fase, siden tildelingen af udnyttelsestilladelsen i december 2016.



- Vi ved, at det er en svær fase for mange projekter. Det er meget omkostningstungt at gå fra efterforskningsstadiet til en mine i drift, og det er et stort arbejde at skulle finde en investor, der er villig til at smide kapital efter et sådant projekt, da der går en rum tid fra investeringen gives, til en mine er i drift og giver afkast.

- Det her er et projekt, der ligger fysisk langt væk fra alting, men det har gode potentialer, og jeg er rigtig glad for udviklingen, siger Naaja H. Nathanielsen.



I forhold til at US Exim har den amerikanske stat i ryggen, siger Naaja Nathanielsen:

Har endnu ikke talt med Greenland Minerals

- Vi er glade for, at de kan se potentialet. Investeringer generelt er velkomne her i Grønland. Så længe projekterne lever op til de krav, vi har, så står vi ikke og sorterer i investorerne ved havelågen, siger hun.



I weekenden kom der en nyhed i den modsatte ende af skalaen, da Greenland Minerals oplyste, at selskabet neddrosler sine aktiviteter i Grønland og vil fokusere på projekter i andre lande. Selskabets Kuannersuit-projekt er blevet hårdt ramt af uran-forbuddet, der blev vedtaget på efterårssamlingen, og Greenland Minerals er i gang med at analysere, hvad den nye lov betyder for projektet.



Naaja H. Nathanielsen oplyser, at hun endnu ikke har haft lejlighed til at drøfte udmeldingen med Greenland Minerals. Hun understreger også, at hun ikke er bekendt med, at selskabet har rettet henvendelse med ønske om at tilbagelevere deres efterforskningstilladelse, og derfor ønsker hun endnu ikke at kommentere udmeldingen.