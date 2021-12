Ironbark får tilsagn om lån for milliarder

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 14. december 2021 - 07:46

For et års tid siden kom det frem, at USA's investeringsbank US Exim (Export–Import Bank of the United States) er interesseret i at investere i Ironbarks mineprojekt i Nordøstgrønland. Det er planen at udvinde zink i minen.

Sidste år var der tale om et beløb på omkring 1,4 milliarder kroner. Det beløb skrues der nu gevaldigt op for.

I en selskabsmeddelelse oplyser australske Ironbark, at US Exim stadig er på banen, og at banken har udstedt et foreløbigt projektbrev, hvor banken giver et betinget tilsagn om lån på op til 657 millioner dollars - svarende til 4,3 milliarder kroner.

Lånetilsagnet er endnu ikke bindende, men hvis Ironbark og projektet lever op til en række forudsætninger, der skal undersøges i de kommende måneder, vil hele projektet kunne finansieres af US Exim.

Ifølge selskabsmeddelelsen er tilsagnet delt op i to beløb. Et til 'amerikanske-omkostninger' og et til omkostninger lokalt. Der er således afsat 485 millioner dollars i amerikanske omkostninger plus 171 millioner dollars i lokale omkostninger.

- En fremragende partner

Ironbarks administrerende direktør, Michael Jardine, udtaler, at der er tale om et vendepunkt for Citronen Fjord-projektet:

- Vi kunne ikke bede om en bedre fremtidig samarbejdspartner end US Exim. Banken vil være en fremragende partner for Ironbark og dets interessenter, når vi bevæger os fremad de kommende 12 travle måneder.

- Interessen fra en stor finansiel institution validerer yderligere Citronen-projektets status som et godt zink-projekt og er et vidnesbyrd om stærke fundamentale muligheder fra Citronen, efterhånden som virksomheden rykker tættere på at blive en strategisk zinkproducent.

Direktøren mener, at der de seneste seks måneder er sket et skifte, der taler til projektets fordel, og han forventer, at virksomheden kan have finansieringen til projektet på plads i løbet af første halvdel af 2022.