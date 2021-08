Ambitiøs plan fra Ironbark

Redaktionen Søndag, 08. august 2021 - 15:16

Man kan næsten ikke komme længere mod nord end Citronen Fjord, der er en sidefjord til Frederick Hydes Fjord i den nordøstgrønlandske nationalpark. På nær nogle få uger om året sørger havisen for at holde skibe og andre udefrakommende på lang afstand, skriver avisen Sermitsiaq.

Alligevel er det her – i Citronen Fjord, at det australske selskab Ironbark har en licens til at udvinde zink og bly i 30 år. Og der er ingen tvivl om, at der er masser af råstoffer i undergrunden. Udfordringen er dog at få det udskibet til verdensmarkederne.

Enorme ressourcer

Ironbark fik licensen tilbage i 2016 og har siden forsøgt at overbevise investorer om, at det godt kan lade sig gøre at bryde 3.3 millioner tons malm og udskibe 380.000 tons våde koncentrater hvert år i minimum 14 år.

I selskabets seneste beretning fra 19. juli fremgår det blandt andet, at ressourcerne i området faktisk er større end først antaget. Ironbark har nemlig brugt det seneste år på at analysere geofysiske data fra boringer og materialeprøver, der viser, at der formentlig er meget mere malm i en række af områderne samt endnu ikke erkendte malmlag længere nede i undergrunden.



– Ironbark har allerede defineret en stor mineralressource, der blev bekræftet tidligere på året ved Citronen Fjord, men vi tror, ​​at denne ressource kun viser overfladen af en endnu større forekomst dybere nede. Malmen er åben i stort set alle retninger, og den nuværende mineralressource er kun begrænset af, hvad vi har boret til dato, udtalte direktør i Ironbark, Michael Jardine i begyndelsen af april 2021.

