Efterforskning i Citronen Fjord er slut

Redaktionen Mandag, 24. maj 2021 - 14:36

Det australske selskab Ironbark Zinc, der er indehaver af en 30-årig udvindingslicens til et område ved Citronen Fjord i Nordøstgrønland, planlægger ikke yderligere efterforskningsaktiviteter herunder boringer i år. I øvrigt er det en udvindingslicens, han fik i 2016 af daværende naalakkersuisoq for råstoffer, der dengang hed Múte Bourup Egede, skriver avisen Sermitsiaq.



– Vi er i de sidste faser i forhold til revisionen af vores udviklingsplan for Citronen Fjord-projektet og har til hensigt at påbegynde en projektfinansieringsproces i perioden fra juni til oktober i år. Vi planlægger ikke yderligere efterforskningsaktiviteter i området, før vi begynder at etablere byggeplads, hvilket i bedste fald er 2022, siger direktør for Ironbark Zinc, Michael Jardine til Sermitsiaq.



Senest har Ironbark Zinc analyseret data fra tidligere boringer samt materialeprøver og på baggrund heraf fundet, at der er muligheder for yderligere malm i fortsættelse af nogle af områderne inklusiv ikke erkendte malmlag længere nede. Dermed mener de, at minens levetid potentielt er længere end de 14 år, som selskabet tidligere har vurderet.

