Myndigheder slår fast: Fejl at udløse sirene-alarm ved fly-hændelse

Flere borgere i Nuuk er blevet vækket af katastrofealarmen søndag morgen, da en AFIS-operatør trykkede på en knap, der udløser alarm til brandvæsenet. Det var dog ikke meningen, at hele byen skal varsles, erkender beredskabet i Kommuneqarfik Sermersooq.

- Vi har fået en ny vagtcentral her i den nye brandstation. Da knappen til beredskabet blev trykket, gik alarmen til sirenerne til hele byen. Vi har nu fundet ud af, at forbindelserne til hele byens sirenevarsling var slået til knappen til beredskabet, og det skulle den ikke. Det var en fejl som vi tager på os, siger viceberedskabschef Jens Mikkelsen under en pressebriefing mandag eftermiddag.

Fejlen er nu rettet, oplyser beredskabet i Kommuneqarfik Sermersooq.

Beredskabet skal informeres

Når et fly skal udføre en sikkerhedslanding skal lufthavnen informere beredskabet om at stå standby. Mittarfeqarfiit har i går udsendt en pressemeddelelse om, at det er en del af proceduren, at luftalarmen bruges ”for hurtigt og effektivt at kunne aktivere de nødvendige samarbejdspartnere hos myndighederne”. Den udlægning kan beredskabschef Knud Petersen dog ikke genkende.

Politiets udsendte til pressebriefingen, politikommissær Malik Olesen oplyser også, at det kun er Grønlands Politi der kan udløse katastrofealarmen, hvis situationen vurderes til at skabe fare for mange borgere. Et eksempel kan være giftudslip.

- Politiet får mange henvendelser om forskellige hændelser. Hver henvendelse bliver vurderet. Så det er kun politiet, der kan udløse en katastrofealarm, fortæller Malik Olesen under pressebriefingen.

Alarmsystem skal evalueres

Alarm eller ej. En del af debatten på de sociale medier tyder på, at flere borgere ikke kunne høre sirenen, når myndighederne slår alarm.

- Det er noget, som vi skal have kigget på sammen med de andre myndigheder. Der vil vi kigge på, om der er behov for en evaluering af, om der stadigvæk er nok med én sirene for hele byen eller om der skal ske noget andet, siger politikommissær Malik Olesen.

Malik Olesen fra Grønlands Politi erkender også, at en hurtig melding til borgerne via politiets Facebookside kunne have været en bedre kommunikation under hændelsen.