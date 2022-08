Katastrofealarm: Fly havde problemer

Anders Rytoft Søndag, 14. august 2022 - 09:14

Søndag morgen blev katastrofealarmen aktiveret i Nuuk.

Klokken 8 oplyste Grønlands Politi i et opslag på Facebook, at politiet og brandvæsenet var klar over, hvad der skete, men at politiet ville udsende nærmere information senere.

Borgerne i Nuuk havde på daværende tidspunkt ingen grund til at være bekymret, lød det videre i opslaget.

Ingen kom til skade

En halv time senere oplyste Grønlands Politi i et nyt opslag, at et fly fra Nuuk til Kangerlussuaq havde meldt, at de havde problemer med den ene motor.

Kort efter landede flyet - ifølge politiet - sikkert i Nuuk lufthavn.

Ingen kom til skade under forløbet.