Politi vil diskutere brug af luftalarm efter fly-hændelse

Thomas Munk Veirum Mandag, 15. august 2022 - 08:47

Det vakte uro blandt borgere i Nuuk, da luftalarmen lød over byen klokken 07.41 søndag morgen.

Samtidig var der også forvirring om, hvad alarmen skyldes. Politiet oplyste 9-tiden på Facebook, at alarmen var blevet aktiveret, fordi et fly havde motorproblemer og var på vej mod Nuuk.

LÆS OGSÅ: Katastrofealarm: Fly havde problemer

Det fik flere borgere på Facebook til at udtrykke undren over, at man havde alarmeret store dele af byen på grund af hændelsen. Mittarfeqarfiit oplyste senere, at det var operatøren i tårnet i lufthavnen, som aktiverede luftalarmen for at alarmere de relevante myndigheder og få beredskabet til lufthavnen i forbindelse med flyets landing.

Nu vil politiet undersøge forløbet:

Vil se på procedure

- Grønlands Politi er nu gået i gang med, at undersøge hændelsesforløbet samt se på de procedure, der anvendes.

- Vi vil i den forbindelse, i starten af næste uge, indkalde relevante samarbejdspartnere til et møde, hvor vi gerne vil drøfte samt se på mulighederne for, at opdatere proceduren på varsling af myndighederne, i forbindelse med sikkerhedslandinger i lufthavnen, skriver Grønlands Politi i en pressemeddelelse.

LÆS OGSÅ: Dash-8 sikkerhedslandet i Nuuk

Politiet er netop opmærksomme på borgernes reaktion via de sociale medier:

- Vi er bevidste om, at katastrofealarmen/sirenevarslingen har skabt utryghed blandt befolkningen i Nuuk. Det kan vi se på de kommentarer, vi har fået på vores Facebook-opslag.

Man skal gå inden for og lytte til KNR

- Vi har i Vagtcentralen i Grønland, derfor set på mulighederne med fortrykte tekster, som vi hurtigt kan få ud på vores Facebook-side, såfremt katastrofealarmen bliver aktiveret i forbindelse med en sikkerhedslanding i lufthavnen, lyder det fra politiet.

Politiet understreger, at når og såfremt der udsendes katastrofealarm/sirenevarsling, så er proceduren og opfordringen til befolkningen stadig som hidtil:

- Søg indendørs, luk døre og vinduer. Tænd for radio/TV, da der normalvis vil være tilknyttet en beredskabsmeddelelse til katastrofealarmen/sirenevarslingen.