Múte efter turbulent afslutning på samlingen: Uenigheder er sundt

Merete Lindstrøm Fredag, 02. juni 2023 - 11:52

Først var der Paris-aftalen, så var der råstofloven og så kom der to mistillidsvotaer.

Det har været en samling med flere udfordringer for Naalakkersuisut, men formand Múte B. Egede (IA) mener ikke, problemerne har overskygget det gode samarbejde i koalitionen.

- Jeg er leder af en koalition, der har et bredt fundament i to store partier, som selvfølgelig har hver deres standpunkter. Selvom vi ikke altid er enige, så er vi trods alt dygtige til at finde frem til løsninger, og det synes jeg er det positive i vores samarbejde.

Når konflikterne slår ud i lys luge i salen, kan man fristes til at spørge om koalitionen er gode nok til at få klappet tingene af, inden de skal behandles af Inatsisartut.

- Man kan altid blive bedre til den slags. Koalitionen er omkring ét år gammel, så vi finder stadig nye nuancer i at styrke samarbejdet. Det bedste er vores løbene konstruktive dialog mellem de to partier, som gør, at vi kommer frem til beslutninger, ligesom vi har set det med råstofloven.

Uenigheder endte med kompromis

Men netop råstofloven har givet anledning til store konflikter i salen, hvor Siumut og naalakkersuisoq for Råstoffer og Justitsområdet, Aqqaluaq B. Egede(IA) særligt har stået for skud i oppositionens kritik.

Siumut beskyldes for at fravige deres egen politik for at være enige med IA, mens Naalakkersusioq kritiseres for at lave noget juks i lovgivningsarbejdet. Múte B. Egede afviser dog al snak om, at koalitionen har vaklet undervejs.

- Det mener jeg ikke, vi har. Som sagt er vi ikke altid enige, og det synes jeg også er sundt i et demokratisk samfund, hvor vi har forskellige holdninger både i koalitionen, partierne og i befolkningen. Det er på den måde, der skabes tanker og kompromiser, som er bedst for samfundet.

Råstofloven blev vedtaget på samlingens sidste dag.

Okay at udvalget bremser behandlingen

Paris-aftalen har også skabt en del debat og er endt med at blive skudt til hjørne af udvalget, som ønsker at få klarlagt flere ting før forslaget færdigbehandles på efterårssamlingen. Blandt skeptikerne for aftalen er både Demokraatit og koalitionspartiet Siumut, som ellers er med i en klar aftale om at tilgå Paris-aftalen, der er fremlagt af Naalakkersusiut.

Men Múte, B. Egede slår fast, at der er fuld respekt for udvalgets ønske om mere tid til at behandle sagen, på trods af, at et flertal i udvalget består af koalitionspartierne Siumut og IA.

- Vi har fremlagt et klart forslag, som er overgået til udvalget og vi ser med spænding frem til at se, hvordan det udvikler sig. Jeg respekterer Inatsisartut arbejde med sagen.