Múte ryster posen: Klar med rokade i toppen af magtpyramiden

Merete Lindstrøm, Jensine Berthelsen Fredag, 22. september 2023 - 10:57

Siden april 2022 har der været ro og politisk stabilitet, da IA og Siumut smed deres gamle stridigheder væk og dannede en koalition, men ifølge Sermitsiaq.AG´s oplysninger er det slut nu.

Under forårssamlingen måtte Peter Olsen (IA) trække sig fra sin post som naalakkersuisut for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke efter et fremsat mistillidsvotum over voldsom kritik i forbindelse med hans håndtering af en sag om mangel på grønlandske journalister og før det hans håndteringen af økonomien fra Campus Kujalleq.

Det har ført til, at Múte B. Egede allerede dengang barslede med ændringer i Naalakkersusiut.

De ændringer bliver en del større end forventet. Kielsen mister posten som formand for inatsisartut, men det tyder på at Siumut får en meget magtfuld post i Inatsisartut til gengæld for, at IA selv sætter sig for bordenden i parlamentet.

Siumut vil have fingrene i finanser

Siumut har, efter partiets landsmøde i slutningen af juli forlangt, at der skal en ny Naalakkersuisoq for statsdannelse, der skal stå til ansvar for landets selvstændighedsproces, men partiet har også på det seneste forlangt at mineraludvinding af uranholdige mineraler skal være muligt.

For første gang, siden Múte og Erik dannede par, har Erik stillet hårdt mod hårdt med udtalelser til indeværende redaktion blandt andet om, at partiet ikke bliver "siddende i koalitionen for de varme sæders skyld".

Noget tyder på, at Erik Jensen udmelding ikke får IA til at ryste på hænderne, men at det har udløst en større midtvejsrokade i fordelingen af poster i Naalakkersuisut.

Hvem bliver ofret?

Sermitsiaq.AG er fra flere pålidelige kilder blevet orienteret om, at der er en stor midtvejsrokade på vej.

Det bliver ikke "bare" at fylde hullet efter Peter Olsen, men formandsposten i Inatsisartut, går med meget stor sandsynlighed til IA, mens Naalakkersuisoq-området for finanser med stor sandsynlighed går til Siumut.

Om der også oveni kommer et nyt departement for statsdannelse, kan vi først få vished om i næste uge. Naalakkersuisut har endnu ikke sat et dagsordenspunkt på for valg af medlemmer til Naalakkersuisut endnu.