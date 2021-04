Múte B. Egede: Jeg føler glæde og håb

Merete Lindstrøm Fredag, 16. april 2021 - 19:21

Det var en rørt formand for IA og kommende formand for Naalakkersuisut, der mødte Sermitsiaq.AG efter præsentationen af det nye Naalakkersuiut.

- Jeg føler glæde og håb. Masser af håb, sagde Múte B. Egede efter ceremonien i Katuaq i Nuuk fredag eftermiddag.

- Jeg har et hold, der er mere end kompetent, lige fra unge ildsjæle til erfarende politikere. Veluddannede og folk der har erfaring fra erhvervslivet. Et mangfoldigt Naalakkersuisut der afspejler det samfund, vi lever i, siger han.

Hvad med de forskelligheder I har partierne imellem?

- Vi har siddet i en meget samlet opposition de sidste to-tre år, så derfor ved vi, hvor vi har hinanden. Også der hvor vi er uenige, både når det kommer til Naleraq og i forhold til Atassut som støtteparti.

- Vores uenigheder er langt færre end de områder, hvor vi kan mødes. Så vi er blevet enige om, at det er der, vi starter, og så lægger vi uenighederne til side, så vi kan skabe tryghed og stabilitet i regeringsførelsen de næste fire år.

Samarbejdsparterne er klar til stabilitet

Hans Enoksen, påpeger også det gode samarbejde fra tiden i oppositionen de seneste år.

- Vi har lovet hinanden, at vi holder sammen de næste fire år. Vi skal være stabile. Jeg regner med, at vi med gensidig respekt og tillid kan fuldføre det arbejde, vi nu igangsætter sammen. De seneste par år har vi skabt et godt samarbejde, det fortsætter vi med i koalitionen, siger han.

Atassuts formand Aqqalu Jerimiassen fortæller til Sermitsiaq.AG, at partiet har valgt at være støtteparti for Koalitionen, fordi de er enige i en stor del af koalitionens målsætninger.

- Vi ville også være med til at tage ansvar og være med til at sikre en stabil regering gennem de næste fire år. Vi glæder os til at føre Atassuts budskaber ud i livet, sammen med den nye koalition, siger Aqqalu Jerimiaasen.

- Vi er også blevet enige om at være uenige om nogle punkter som for eksempel Rigsfællesskabet samt Selvstændighed, siger han.

