IA og Naleraq skal lede landet

Merete Lindstrøm Fredag, 16. april 2021 - 14:49

Det bliver bare to partier, der sætter sig på magten i Inatsisartut med 16 mandater tilsammen. Atassut har valgt en rolle som støtteparti i stedet for at indgå i Naalakkersuisut med IA og Naleraq.

Atassut har i sidste ende valgt at stille sig udenfor koalitionen som støtteparti, da de ikke kan forlige sig med tanken om at arbejde målrettet for selvstændighed i modsætning til både IA og Naleraq.

Overskriften for samarbejdet i den nye koalition er Solidaritet, stabilitet og vækst.

Mere åbenhed og brede forlig

Den nye koalition ligger i aftalen vægt på en åben ledelsesstil og går efter brede forlig på samfundskritiske områder, så de kan række over flere valgperioder.

- Vi skal fokusere på, hvad der samler os, fremfor hvad der skiller os, lyder det i aftalen.

Nedslag i aftalen: