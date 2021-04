Her er Mútes Naalakkersuisut

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 16. april 2021 - 16:58

Det bliver i alt 10 Naalakkersuisut, der skal lede landet. Otte er fra Inuit Ataqatigiit, mens Naleraq får to pladser.

Med Atassut som støtteparti har Koalitionen 18 ud af 31 pladser i Inatsisartut.

IA's formand understreger, at mennesket er det vigtigste ressource i landet, og at Naalakkersuisut vil arbejde med det grundlag. Han lægger også vægt på, at han ikke agter at lade befolkningen vente en hel uge frem til Inatsisartuts konstituerende møde, når han allerede ved, hvem det er, der skal sidde i Naalakkersuisut med ham.

- Det glæder os, at I er med os når vi præsenterer vores mål for de næste fire år. Vi vil arbejde for et samlet samfund. Vi vil skabe tryghed og stabilitet de næste fire år. Vi vil indgå aftaler med hinanden, som varer længere end valgperioder, siger Múte B. Egede.

Her er det nye Naalakkersuisut:

Múte B. Egede, Formand for Naalakkersuisut Aqqaluaq B. Egede, Naalakkersuisoq for fiskeri og fangst Pele Broberg, Naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, handel, klima og erhverv Kirsten Fencker, Naalakkersuisoq for sundhed Peter P. Olsen, Naalakkersuisoq for uddannelse, kultur, sport og kirke. Mimi Karlsen, Naalakkersuisoq for sociale anliggender og arbejdsmarked. Naaja Nathanielsen, Naalakkersuisoq for boliger, infrastruktur, råstoffer og ligestilling. Asii Chemnitz Narup, Naalakkersuisoq for finans og indenrigsanliggender Eqaluk Høegh, Naalakkersuisoq for børn, unge, familier og justitsområdet Kalistat Lund, Naalakkersuisoq for landbrug, selvforsyning, energi og miljø.

Hans Enoksen bliver formand for Inatsisartut. Han forsikrer, at loven vil blive fulgt.

- Vi har efterladt vores landsmænd i udviklingen. Velfærdet er skadet i landet, og grøften mellem de rige og fattige er større end før. Vores koalition har den ånd, at vi vil servicere og støtte hele befolkningen. Alle skal have plads. Nu skal vi tilbage til at hjælpe hinanden, siger Hans Enoksen (N).