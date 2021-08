Mor om vacciner: Jeg er ikke bekymret

Nina-Vivi Møller Andersen Søndag, 08. august 2021 - 14:32

Børn fra 12-15-årige vil blive vaccineret med Covid-19 vaccinen, Moderna. Tilbuddet er frivilligt og gratis, oplyser landslægeembedet på deres hjemmeside.

Covid-19 vaccinen Moderna er godkendt og anses som effektiv sikker for børn fra 12-15 år.

Johanne J. Kleist er en af de forældre der skal tage stilling til om hendes barn skal have vaccinen. Hun er tryg ved lægernes vurderinger og vil have sin datter vaccineret.

- Hun vil gerne vaccineres. Det skal hun også. Jeg er fortrøstningsfuld over deres vurderinger og stoler på, at vores landslægeembede har kigget grundigt i de internationale undersøgelser. Vi voksne har selv fået vaccinen, så det vil også give mere tryghed, hvis hun også bliver vaccineret, siger Johanne J. Kleist.

Børn må ikke møde op alene uden deres forældremyndighedsindehaver til vaccinationsstederne.

- Hvis et barn møder op uden en forældremyndighedsindehaver, må barnet ikke modtage vaccinationen. Eksempelvis kan en bedsteforælder, der ikke har forældremyndighed over barnet, ikke give samtykke, skriver myndigderne i deres hjemmeside.

Vaccinering af børn fra 12-15 år tilbydes blandt andet i Danmark andre lande i Europa, USA samt Israel.

- Arnarissoq er ikke bange for selve vaccinen, men siden hun var lille har hun været bange for nåle. Det er hun lidt spændt på, men hun vil gerne vaccineres, fortæller Johanne J. Kleist.

Landslægeembedet understreger, at vacciner er det vigtigste våben mod coronapandemien, hvor der i øjeblikket er 64 aktivt smittede i landet.

Vaccinationerne bliver fulgt nøje

Det er Europæiske Lægemiddel-agentur (EMA) som har godkendt vaccinen til alle over 12 år på baggrund af godkendelsesstudier, der viser, at vaccinen effektivt forebygger Covid-19 og er sikker for børn mellem 12 og 15 år.

Når vaccineringer begynder i Grønland, så vil Lægemiddelstyrelsen, EMA og af de grønlandske sundhedsmyndigheder følge vaccinationerne af børn nøje.

- Covid-19 udvikler sig fortsat med nye varianter. Ved at vaccinere flest mulige borgere, også de 12-15-årige, opnås ekstra immunitet i samfundet og dermed bedre kontrol med epidemien, skriver landslægeembedet på deres hjemmeside.

Her understreger lægerne også, at vaccinering af 12-15-årige vil være med til, at stoppe smittekæder og viderebringe smitten til andre.

- Den øgede immunitet i befolkningen giver både børn og voksne en mere normal hverdag uden test og smitteopsporing, oplyser embedet.

Bivirkninger for børn

De seneste undersøgelser viser, at bivirkningerne for børn, der er 12-15 år er det samme, som dem der er 16-25 år.

- Almindelige bivirkninger kan f.eks. være lokal rødme, ømhed og hævelse ved injektionsstedet, let feber, træthed, hovedpine og muskel- og ledsmerter. Bivirkningerne varer typisk et par dage, oplyser myndighederne.

Dertil anbefales, at forældrene snakker med sundhedspersonalet, hvis barnet har en kendt og svær allergi mod f.eks. lægemidler.

Naalakkersuisut er i gang med at planlægge, hvornår børn fra 12-15 år kan blive vaccineret. Vaccineprogrammet er endnu ikke blevet opdateret. Men Naalakkersuisoq for Sundhed understregede til pressemødet onsdag den 4. august, at der vil komme vejledninger omkring vaccinen specielt til børn både i institutioner og skoler og at vaccineringerne kan starte i løbet af de nærmeste dage.