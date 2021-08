Spørgsmål om vaccinationer til børn

Merete Lindstrøm Fredag, 06. august 2021 - 14:05

Tidligere på ugen har Naalakkersuisut meldt ud, at der snart skal påbegyndes vaccinering af børn fra 12 til 15 år her i landet. Planlægningen af forløbet er endnu ikke på plads, men det meldes ud snarest, lyder det fra myndighederne.

Det er efter anbefaling fra Landslægeembedet, at Naalakkersuitut har besluttet sig for at inkludere den yngre målgruppe i vaccinationsprogrammet.

Læge hos Landslægeembedet Paneeraq Noahsen oplyste på et pressemøde denne uge, at forskningen fra forskellige lande viser, at vaccinen beskytter børn effektivt og er med til at stoppe smittekæder, og det er er det, der ligger til grund for anbefalingen.

Har været forbeholden

Midt i juli meldte formand for børnelægerne i Dansk Pædiatrisk Selskab Klaus Birkelund Johansen ud, at der fortsat manglede vigtig dokumentation.

- På nuværende tidspunkt er der hverken data til at sige fra eller til på børnenes vegne. Jeg kan godt forstå, hvis nogle forældre kan føle sig usikre, udtalte Klaus Birkelund Johansen.

Den sidste udmelding fra sundhedsstyrelsen er dog, at der ikke er tale om alvorlige bivirkninger for de 12-15-årige, og at de svarer til de bivirkninger, der er set ved vaccination af de 16-25-årige.

- Vi har kigget på de data, der er offentliggjort i USA, for at se om der skulle være nye og alvorlige bivirkninger, hos børn, siger Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, til Børsen denne uge.

Han oplyser, at det bivirkningsmønster, man ser hos børn, er fuldstændig de samme, som man ser hos voksne.

Vaccination af endnu yngre børn

I Danmark er 12-15-årige siden 14. juli blevet inviteret til vaccination.

Indtil videre har 38,9 procent af aldersgruppen fået første vaccination, mens blot 0,9 procent er færdigvaccineret.

I Danmark har Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm i den forgangne uge også meldt ud, at man forventer en debat om, hvorvidt børn under 12 også skal tilbydes vaccination.

I interviewet med Børsen fortæller Brostrøm, at han forventer at få resultater fra forskning om coronavacciner til børn ved udgangen af 2021 eller i starten af næste år.

- Så opstår selvfølgelig overvejelsen, om vi skal udvide målgruppen til under 12 år. Det vil afhænge af dokumentation, godkendelse, og hvordan epidemien ser ud, siger Søren Brostrøm til Børsen.

Det Europæiske Lægemiddelagentur har godkendt Pfizer-Biontechs vaccine den 28. maj og Modernas vaccine den 23. juli til anvendelse for børn fra 12 år og ældre.

