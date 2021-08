Naalakkersuisoq: Nu skal børn tilbydes vaccine

Thomas Munk Veirum Onsdag, 04. august 2021 - 13:02

Hidtil har det kun været personer fra 16 år og op efter, som er blevet tilbudt vaccine her i landet.

Det ændrer sig nu, lyder det på et pressemøde onsdag middag.

Naalakkersuisoq for sundhed, Kirsten L. Fencker (N), siger, at der nu kommer et nyt tilbud om vaccination af børn mellem 12 og 15 år.

Læge Paneeraq Noahsen fra landslægeembedet siger på pressemødet, at vacciner er det vigtigste våben mod coronapandemien, hvor der i øjeblikket er 46 aktivt smittede i landet.

- Landslægeembedet har instillet, at tilbuddet om vaccine udvides til børn i alderen 12 til 15 år.

Naalakkersuisut har godkendt indstilling

- Vi kan se fra forskellige lande, at forskningen viser, at vaccinen beskytter børn effektivt og er med til at stoppe smittekæder, siger Paneeraq Noahsen på pressemødet.

Naalakkersuisoq Kirsten L. Fencker siger, at Naalakkersuisut har godkendt vacciner til børn efter indstillingen fra Landslægeembedet:

- Landslægeembedets vurdering bygger på rapporter og internationalforskning.

- Den sundhedsfaglige vurdering er, at det er fuldt ud forsvarligt at tilbyde vacciner til børn, siger Kirsten L. Fencker.

Kan begynde i næste uge

- Selvom det formentlig ikke vil være muligt at opnå flok immunitet, så vil en øgning i antallet af vaccinerede personer mindske risikoen for ukontrolleret smittespredning, siger naalakkersuisoq videre.

Ifølge Paneeraq Noahsen skal over 80 procent af befolkningen være vaccinerede for at opnå flokimmunitet. I øjeblikket er 47 procent færdigvaccinerede.

Planlægningen af vaccineringen af børnene er ikke på plads men undervejs, lyder det fra Naalakkersuisoq.

- Vi regner med, at det kan gå i gang fra næste uge.