Landslægeembedet: Smittede har været på barer og besøg med symptomer

Thomas Munk Veirum Onsdag, 04. august 2021 - 14:02

Telefonerne på landets sygehuse bliver i øjeblikket blokeret af opkald fra personer, der gerne vil testes for coronavirus.

Naalakkersuisoq for Sundhed, Kirsten L. Fencker (N), siger på et pressemøde onsdag middag, at folk, der har været i nærkontakt med en smittet, vil blive kontaktet automatisk af myndighederne:

- Det kan være vanskeligt for akut syge at komme i kontakt med sundhedsvæsenet. De forskellige instanser må have ro til at arbejde.

- Sundhedsvæsenet arbejder alle steder på højtryk for at få podet personer med symptomer på Covid-19, så hurtigt som muligt. Herefter prioriteres nære kontakter og folk der skal testes efter indrejse, siger Kirsten L. Fencker.

- Det går stærkt med nye tilfælde

Og ifølge Paneeraq Noahsen fra Landslægeembedet skal borgerne tage situationen alvorligt og reagere, hvis de oplever symptomer på Covid-19:

- Det går meget stærkt med nye smittetilfælde, og på landsplan har vi nu 46 aktivt smittede, siger Paneeraq Noahsen og hun forventer endnu flere:

- Under vores undersøgelser har vi flere gange set, at smittede har deltaget i forsamlinger, været på besøg hos venner og bekendte, taget på café og spisesteder og på barer, selvom de havde symptomer på smitte.

- Dermed har de udsat rigtig mange for risiko for smitte, siger hun.

Bryd først isolation ved negativt svar

Ifølge Paneeraq Noahsen er 30 af de nuværende smittede ikke-vaccinerede.

På baggrund af situationen minder hun om, at alle skal gå i selvisolation ved symptomer:

- Når man har symptomer skal man gå i selvisolation og lade sig teste. Man skal først bryde isolationen, hvis man får et negativt testsvar.

- Derudover nu mere end nogensinde vigtigt, at vi passer på hinanden, holder afstand og spritter hænder, siger Paneeraq Noahsen, der også opfordrer til at begrænse kaffemikker og andre sociale aktiviteter til et abolut minimum.