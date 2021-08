Ukendt smittekilde i Sisimiut: Muligt at flere er smittede

Thomas Munk Veirum Onsdag, 04. august 2021 - 06:57

Tirsdag blev der fundet fire nye smittede med coronavirus i Sisimiut, og myndighederne er foreløbig på bar bund i forhold til, hvor smitten er kommet fra.

Derfor er det sandsynligt, at flere borgere i byen er smittede, skriver Selvstyret i en pressemeddelelse tirsdag aften.

- De to er i familie, hvor den ene har smitte den anden. De to andre smittede har ud fra de foreliggende oplysninger ikke haft nogen kontakt. Det er derfor meget sandsynligt, at der nu er flere ukendte smittede i Sisimiut, står der i meddelelsen.

En af de smittede er ansat i sundhedsvæsenet, men vedkommende er færdigvaccineret. Derfor vurderer Selvstyret, at smitterisikoen her er begrænset, men myndighederne har alligevel taget en række forholdsregler for at undgå yderligere smittespredning blandt personale, patienter og pårørende.

Sygehus har låst dørene

Sermitsiaq.AG kunne tirsdag fortæller, hvordan flere borgere i Sisimiut havde skrevet på Facebook, at de var smittede, og at de opfordrede deres nære kontakter til at blive testet.

Regionssygehuset i Sisimiut oplyste desuden på deres facebookside, at de havde låst deres døre og at besøg hos indlagte nu er forbudt på grund af ny smitte i byen.

- Hvis du skal tilses i skadestuen bedes du ringe til Sygehusets telefon 86 42 11 og lave aftale med personalet. Har du mistanke om smitte af Covid-19 bedes du gå i selv-karantæne samt overholde de anbefalede råd. Kontakte corona ansvarlig i dagtiden mellem kl. 9-10 og 13-14 på telefon 86 42 11, skriver regionssygehuset i Sisimiut på deres Facebookside.