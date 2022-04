Mor til afdød baby: Det er uforståeligt

Kassaaluk Kristensen Mandag, 25. april 2022 - 11:47

Luftvejsinfektion, der var forårsaget af en medfødt hjertefejl, som ellers blev opereret et par uger før. Det er, hvad en baby på knap tre måneder døde af tilbage i november 2021, fremgår det i hendes journaler.

Siden har foreningen MAPI taget sagen og arbejder nu på at kræve erstatning til forældre med hjælp fra advokater i Danmark.

Moderen, som ønsker at være anonym, har fortalt Sermitsiaq.AG om forløbet fra barnets fødsel til død.

- Det er forfærdeligt. Vi har ikke tidligere krævet erstatning. Vi har mistet vores barn, og penge kan ikke få vores lille baby tilbage. Det giver ikke mening for os, fortæller moderen til Sermitsiaq.AG.

Sermitsiaq.AG kender til moderens og barnets identitet, og har fået udleveret journaler omkring barnets sygdom og dødsattest.

Medfødt hjertefejl

Moderen fortæller, at babyen udvikler de første symptomer knap en måned efter fødslen. På det tidspunkt var der stor smittespredning af Covid-19 i Nuuk, og borgere skulle testes for corona før de kunne komme ind på Sana og blive tilset af sundhedspersonale.

- Jeg har ikke tal på, hvor mange gange vi har ringet til både lægeklinikken og skadestuen. Trods negative tests for mig, faderen og to ældste søskende var der stadig modstand om at tilse vores baby. Dette til trods for, at min side af familien har hjertesygdomme, og vores baby har lignende symptomer, fortæller moderen.

Babyen havde voldsomme hosteanfald og indtrækninger ved vejrtrækning, og begyndte at græde uden lyd.

To måneder gammel bliver babyen diagnosticeret medfødt hjertefejl og skulle opereres i Rigshospitalet hurtigst muligt.

Dødsfald efter operation

- Vores lille baby blev opereret 1. november. Et par uger efter fik vi besked på, at vi skulle hjem, selvom personalet på rigshospitalet mente, at hjertepatienter skal være indlagte i en måned. Alligevel fik vi billet fra sundhedsvæsenet og rejste hjem, fortæller moderen.

I Kangerlussuaq blev familien forsinket og overnattede. Imens udviklede babyen tegn på infektion omkring operationsstedet. Moderen undrer sig nu over, hvordan en bygd med atlantlufthavn kan stå uden sundhedspersonale. Der var nemlig ingen til at tilse den lille pige.

- Vi ankom til Nuuk 22. november og ringede straks til skadestuen. Vi blev afvist da vi ikke var testet for corona efter indrejse. Her stod der intet om vores babys operation i deres system. Hun døde samme nat, fortæller moderen.

I hendes journaler fremgår det, at babyen døde af luftvejsinfektion forårsaget af en medfødt hjertefejl.

Coronatest eller ej

Moderen undrer sig over, at hele familien, inklussiv onkler og tanter samt bedsteforældre måtte komme ind til skadestuen efter babyens død til trods for, de ikke er testet for corona.

- Hvordan kan det være så nemt at komme ind i skadestuen for at sige farvel til vores lille pige, når det var så besværligt at bede om hjælp da hun var i live, spørger hun.

Naalakkersuisoq for Sundhed, Mimi Karlsen, har overfor Sermitsiaq.AG oplyst, at udrednings- og behandlingsmulighederne i børneafdelingen vil blive undersøgt af departementet for sundhed, ligesom flere andre behandlingsmuligheder undersøges.