MIO:   Højere straf er ikke løsningen

MIO hilser debatten om krænkelser og overgreb mod børn velkommen. Men børnetalsmanden understreger, at straf alene ikke beskytter børnene mod seksuelt misbrug.

- Udfordringen med et ensidigt fokus på en højere strafferamme er at mange overgreb og krænkelser ikke når at blive til sager og dermed ikke kommer for en domstol, forklarer Børnetalsmand, Aviâja Egede Lynge i en pressemeddelelse.

Børnetalsmanden mener ikke, at debatten skal reduceres til primært at handle om straf af individer - krænkerne og de pædofile, da det er et komplekst samfundsproblem belagt med tabu og familierelationer. Det gør det svært at tale om - og ikke mindst at finde en løsning på.

Voksne beskytter voksne

Fagfolk fortæller til Børnetalsmanden, at der er underrapportering om seksuelle krænkelser. Underrapporteringen forklares blandt andet med, at ”alle kender alle”, hvilket får den konsekvens, at hvis et barn er blevet krænket, er det den voksne, der beskyttes.

Og det er ikke en ny problemstilling. I mindre samfund overalt i hverden er det samme udfordringer. Derfor er højere straf ikke en løsning på problemet, men en reaktion når skaden er sket.

- Kampagner eller højere straf til krænkere bliver ligesom et plaster på såret når det reelle problem er dysfunktionelle samfundsdynamikker som uformel magt og social kontrol. I disse situationer ser vi desværre, at det er de voksne der beskytter voksne, og ikke børnene, lyder det fra Børnetalsmanden.

Flere sager skal for retten

Seksuelle overgreb hemmeligholdes, tabuiseres og forties ofte på grund af skyld- og skamfølelser. Men også fordi man kan frygte konsekvenserne for familien som helhed og for levebrød.

- Noget af det første vi kan gøre er, at vi voksne bryder tabuadfærden så barnet kan få den beskyttelse det har ret til.

MIO påpeger samtidigt det problematiske i at mange sager i Grønland ikke kommer for en domstol.

- Tiden er inde til at være mere kritiske til hvorfor det forholder sig sådan, udtaler børnetalsmanden.