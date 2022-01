Anna W.: Borgere ønsker hårdere straf ved seksuelle overgreb

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 20. januar 2022 - 08:47

De seneste uger har der været en større debat på de sociale medier om seksuelt misbrug af børn. Ofte ytres der en kritik af milde foranstaltninger for de dømte i sagerne. Grønlands Politi har også været i pressen og påpeget, at deling af korrespondancerne om seksuelle overgreb kan føre til en foranstaltning for dem, der deler, og at politiet har igangsat en efterforskning i en helt konkret sag.

Men den ophedede debat vidner om, at borgerne ønsker hårdere foranstaltninger ved seksuelle overgreb mod børn, mener Demokraatits Anna Wangenheim.

- Vi bliver nødt til at stramme op om lovgivning fra politisk hold. En øgning af foranstaltningsniveau på 50% er langt fra nok, og vi kan og skal ikke blive ved med at fokusere på hjælp til krænkere. Hvis vi mener beskyttelse af vores børn alvorligt, bliver vi nødt til hurtigst muligt igangsætte lovændringer – vi bliver nødt til at intensivere hjælpen til ofrene, skriver Anna Wangenheim i en pressemeddelelse.

Medicinsk kastration på bordet

Anna Wangenheim smider muligheden for genindføring af medicinsk kastration af seksuelle krænkere på bordet. Hun påpeger, at debatten på sociale medier viser, at borgerne ønsker en straffelov og et ønske om debat omkring medicinsk kastration som en behandlingslov igen.

Det er ikke første gang, at der er politisk debat om medicinsk kastration. Tilbage i 2015 fremsatte daværende Inatsisartutmedlem, Jens-Erik Kierkegaard spørgsmålet og spurgte, om sanktioner for seksuelle krænkere ikke bør være hårdere.

Grænsen er nået

Flere beretninger er blevet delt på de sociale medier, især på Facebook, hvor ofre for seksuelle overgreb fortæller om deres oplevelser og traumer. Anna Wangenheim takker for fortællingerne og understreger, at der skal gøres mere.

- Jeg bliver nødt til at sige, at vi har nået vores grænse, nok er nok. Vi kan ikke længere blive ved med at være stiltiende vidne til sådanne dysfunktionelle tilstande i samfundet og vi bliver nødt til at lytte til borgernes oplevelser og reagere på deres respektive behov. Hvis vi skal fremme en sundere generation i fremtiden, må og skal vi fra politisk hold lytte og handle på borgernes reaktioner, skriver hun.