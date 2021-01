MIO bakker op om politiets nye rapport

redaktionen Onsdag, 20. januar 2021 - 16:00

Børnetalsmand og leder af Børnerettighedsinstitutionen MIO roser politiet nye rapport ” Rapport om barrierer for anmeldelser”, som blev offentliggjort denne uge.

- Vi ved, at rigtig mange af de anmeldte aldrig får en dom. Der er børn, som står tilbage uden at der bliver lyttet til dem eller får den hjælp, som de har behov for. Det skal derfor sikres, at der bliver lyttet til børnene. Og de skal have hjælp, selvom der ikke kommer en sag ud af anmeldelsen, siger Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge i en pressemeddelelse.

- Så jeg er særlig glad for rapportens anbefaling om at ofre for seksuelle overgreb får den nødvendige viden og vejledning i forbindelse med deres anmeldelse og at der skal henvises til kvalificeret behandling, fremhæver hun.

Enig i anbefalingerne

I Naalakkersuisuts strategi mod seksuelle overgreb 2018-2022, Killiliisa, anslås det, at kun en tredjedel bliver anmeldt til politiet. For at mindske mørketallet, har Grønlands Politi netop udgivet rapporten ”Barrierer for anmeldelser”, hvor de har undersøgt, hvilke barrierer, der står i vejen for, at seksuelle overgreb mod børn og unge anmeldes til politiet.

LÆS OGSÅ: Ny rapport vil bryde med mørketallet

Her lægges blandt andet op til, at der bliver indledt en dialog med kommuner, Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold, sundhedsvæsenet med flere om nuværende og kommende tilbud til ofre for seksuelle overgreb.

- Der er jeg meget enig i anbefalingerne. Det bør tydeliggøres, hvilke roller, de offentlige myndigheder har og at betjentene bliver klædt grundigt på til at modtage anmeldelser samt henvise til de rette støtteforanstaltninger, siger Aviâja Egede Lynge.

Borgermøder er ikke nok

Børnetalsmanden opfordrer derfor til, at der ikke alene satses på oplæg samt borgermøder i forbindelse med aftabuisering og oplysning.

- Vi må huske på, at vi har mange små samfund i landet, hvor alle kender hinanden. Vores erfaring er, at borgerne føler sig mest trygge ved at henvende selv til lukkede møder, hvor de kan tale frit og anonymt fremfor at stå frem under et borgermøde, lyder det fra Aviâja Egede Lynge.

MIO ser frem til det videre samarbejde omkring udmøntning af tiltagende, hvor MIO stiller sig til rådighed for at rådgive og vejlede politiet i deres videre arbejde.