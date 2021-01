Ny rapport vil bryde med mørketallet

Kassaaluk Kristiansen Mandag, 18. januar 2021 - 08:30

Hvad er årsagerne til, at et offer for seksuelle overgreb ikke anmelder hændelsen til politiet? Hvorfor anmeldes overgrebet ikke af de pårørende?

Disse spørgsmål og flere andre har Grønlands Politi prøvet at afdække og komme med ni anbefalinger i en rapport, ” Rapport om barrierer for anmeldelser” som offentliggøres i dag mandag den 18. januar.

100 fag- og ressourcepersoner fra Sydgrønland og Qaanaaq er blevet interviewet om, hvilke forhindringer der gør sig gældende, når et seksuelt overgreb ikke anmeldes.

Politiet i Sydgrønland og Qaanaaq har i perioden 2017-2019 modtaget i alt 115 anmeldelser om seksuelle overgreb mod børn og unge. Rapporten tager udgansgpunkt i disse sager.

Manglende viden forhindrer

Blandt andet er der tvivl hos befolkningen og fagpersoner om, hvornår der er tale om seksuelle overgreb.

- Jeg siger det sådan. Hvis du er i tvivl om der er tale om seksuelle overgreb, så kontakt politiet, siger vicepolitiinspektør, Viggo Johansen.

Manglende viden, følelsen af skyld og skam samt mangel på en tillidsperson, man kan tale med, er nogen af forhindringerne for et barn, der ikke anmelder et seksuelt overgreb.

For pårørende og fagpersoner gælder det især manglende viden om tegn på seksuelle overgreb.

Grønlands Politi er også nået frem til, at nogle borgere oplever, ikke at blive taget seriøst af politiet, når de anmelder et overgreb, mens bygdeborgere oplever politiet som nærmest usynlige.

Anbefalingerne

Rapporten kommer med i alt ni anbefalinger. En del af anbefalinger kan Grønlands Politi med igangsætte straks. Nogle af anbefalinger kræver lidt indsats, før de kan søsættes, mens resten kræver større indsats og eventuelt en lovændring, før de kan implementeres af politiet.

Sermitsiaq.AG har spurgt vicepolitiinspektør, hvilke barrierer, Grønlands Politi som de første vil bryde så flere anmelder seksuelle overgreb.

Viggo Johansen nævner tre tiltag:

Et skolekoncept udvikles med fokus på at oplyse børn og unge om blandt andet seksuelle overgreb

Anmeldelsesoplevelsen skal forbedres. Politiet udvikler nye procedurer, så anmelder også får henvisningsmuligheder for hjælp.

- Flere bygdeture skal fremover planlægges, så politiet bliver mere synlige i bygder.