Vicepolitiinspektør: Vi vil bryde cirklen af seksuelle overgreb

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 19. januar 2021 - 11:50

Mere fokus på seksuelle overgreb er positivt. Vicepolitiinspektør Viggo Johansen, der arbejder med sager om seksuelle overgreb på børn og unge mener, at mere fokus på området skaber overblik for politiet, og betegner flere anmeldelser som positivt.

- Der er en positiv udvikling i gang i Grønland. Der kommer hele tiden mere og mere fokus på, at de seksuelle overgreb finder sted, samtidig med at der kommer fokus på, hvad vi alle sammen kan gøre. De seksuelle overgreb skal slet ikke ske, men hvis de sker, så skal vi have dem frem i lyset, siger han til Sermitsiaq.AG.

Rapport skaber fokus om forhindringer

Grønlands Politi har netop offentliggjort en rapport ”Rapport om barrierer om anmeldelser” der afdækker hvilke forhindringer, offeret, pårørende, fagpersoner og politiet selv oplever i forbindelse med anmeldelser om seksuelle overgreb.

Rapportens primære formål er at bryde med de mange seksuelle overgreb mod børn og unge. Samtidig vil politiet arbejde med anbefalinger om at bryde barrierne for anmeldelser, så flere anmelder om overgrebe. Sådan en udvikling vil kræve flere mandskab.

- Den nye flerårige aftale for politiet har givet en bevilling på en ny efterforskningssektion til Grønlands Politi, som har helt særlig fokus på netop sager om seksuelle overgreb. Med denne sektion vil Grønlands Politi fortsætte arbejdet med at sikre god sagsbehandling af overgrebssager internt i politiet og være rustet til at håndtere endnu flere anmeldelser i fremtiden, siger Viggo Johansen.

Læs mere i rapporten af Grønlands Politi ved at klikke HER