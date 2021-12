Minister: Pituffik-opgradering er ikke nært forestående

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 21. december 2021 - 07:51

Hvad ved den danske regering om en muligt forestående modernisering af Pituffik? Det har folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen (IA) spurgt den danske udenrigsminister om i forlængelse af en artikel i den danske avis Weekendavisen.

Ministeren svarer, at en større modernisering eller opgradering ikke er lige om hjørnet.

Ifølge Weekendavisen efterlyste amerikanske ingeniørtropper, the US Corps of Engineers, allerede i september 2020 rådgivende ingeniører, der vil påtage sig at styre en opgradering af basen.

- Budgettet alene til rådgivningen lød på 250.000.000 USD eller cirka 1,6 milliarder kroner, skrev Weekendavisen. Et udbud skulle ifølge avisens kilder være undervejs i enten december eller i første halvdel af 2022.

Bekendt med markedsanalyse

Det har udenrigsministeren dog ikke umiddelbart viden om. I sit svar til Aaja Chemnitz Larsen understreger udenrigsministeren, at den danske regering og Naalakkersuisut bliver løbende orienteret af amerikanske myndigheder om aktiviteter på Pituffik i det såkaldte Permanente Udvalg:

- Udenrigsministeriet og Naalakkersuisut er bekendt med den i artiklen omtalte markedsanalyse. De amerikanske myndigheder har oplyst, at markedsanalysen for indeværende ikke har resulteret i konkrete udbud, og har således ikke afstedkommet bygge- eller anlægsaktiviteter på basen. Fra amerikansk side, forventes det heller ikke at være nært forestående, skriver Jeppe Kofod til folketingsmedlemmet.

Også Siumuts folketingsmedlem Aki-Matilda Høegh-Dam har spurgt ind til sagen. Det skete ved en spørgetime i Folketinget, hvor statsminister Metter Frederiksen ikke kunne bidrage til at belyse sagen. Aki-Matilda Høegh-Dam sagde, at hun vil følge sagen, og at det vigtigste for hende er, at Grønland får besked, hvis der skal ske store ændringer på Pituffik.