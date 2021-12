Oprustning ved Pituffik

Redaktionen Søndag, 05. december 2021 - 15:45

Under overskriften »Arktisk oprustning« skrev Martin Breum for nylig i både Weekendavisen og Sermitsiaq, at USA var i gang med at planlægge en omfattende modernisering af Pituffik (Thulebasen). Det har nu fået medlem af Folketinget for IA, Aaja Chemnitz Larsen til at stille en række spørgsmål til udenrigsminister Jeppe Kofod om, hvad der foregår på den amerikanske base, og om regeringen er orienteret.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Spørgsmålene er endnu ikke besvaret af udenrigsministeren, men i Forsvarsakademiet vil lektor og forsvarsekspert Peter Viggo Jakobsen gerne give et bud på, hvad der kunne ligge bag de amerikanske planer.

– Amerikanerne har ikke lagt skjul på, at den russiske militære opbygning i Franz Josefs Land, udgør en trussel i Arktis. Både amerikanske og danske efterretningstjenester har flere gange påpeget, at russerne fra øgruppen, der er beliggende øst for Svalbard kan angribe den amerikanske base med kort varsel, og det er et problem for USA, for den radar, der står i Pituffik er et vigtigt led i det amerikanske varslingssystem. Dertil er radaren vigtig i forhold til den rumkommunikation, som USA baserer meget af deres moderne krigsførelse på. Pituffik er vital, og derfor må amerikanerne nødvendigvis overveje, hvordan de kan imødekomme den trussel, der er opstået i Arktis. Det kan de gøre ved at stille luftforsvar op på basen, indsætte kampfly og mobilisere systemer, der kan imødegå en oprustning ved den russiske base.

