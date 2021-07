Minister: - Vi må se i øjnene, at der er store huller

Thomas Munk Veirum Fredag, 09. juli 2021 - 12:59

Der er problemer med at følge med i, hvordan arbejdet med udsatte børn udarter sig. Kommer der flere eller færre underretninger om mistrivsel? Hvor mange sager bliver behandlet og ikke mindst - hvor mange får lov at samle støv?

Det har en arbejdsgruppe forgæves forsøgt at finde svar på for at lave en status på det dansk-grønlandske samarbejde om at forbedre forholdene for udsatte børn her i landet.

LÆS OGSÅ: Indsats for udsatte børn: Mangelfuld statusrapport

Arbejdsgruppen har kun kunnet finde data på ganske få at de parametre, som man gerne vil holde øje med, fordi kommunerne ikke har kunnet levere data.

Danmark har postet 80 millioner i samarbejdet, og den ansvarlige minister siger, at en del af pengene kommer til at gå til at få et bedre overblik over sagsbehandlingen:

I gang med at rette op

- Med halvårlige statusrapporter får vi mere viden om forholdene for udsatte børn i Grønland, og det er vigtigt for, at vi kan sætte ind med den rigtige hjælp. Vi må se i øjnene, at der stadig er store huller i datagrundlaget, og det er vi i gang med at rette op på, udtaler Astrid Krag (Soc.), social- og ældreminister, i et skriftligt svar til Sermitsiaq.AG.

- Netop derfor handler flere af initiativerne bl.a. om at løfte den kommunale sagsbehandling og ruste systemet til at indsamle bedre viden og data på området. Der skal bl.a. implementeres et såkaldt ESDH-system, som vil give en mere ensartet sagsbehandlingen samtidig med, at kommunerne får et IT-understøttet datagrundlag, siger hun videre.

LÆS OGSÅ: Manglende data om børnesager: - Ikke tilfredsstillende

I forhold til hvordan man så vil vurdere og evaluere samarbejdet, siger Astrid Krag:

- Denne afrapportering er kun den første af mange, og projektet er kun lige begyndt. Den danske regering følger projekterne og udviklingen tæt. Det gælder ikke mindst, at vi får et bedre datagrundlag at stå på, efterhånden som anbefalingerne – bl.a. om sagsbehandling og ESDH-systemet - bliver implementeret.