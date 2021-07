Indsats for udsatte børn: Mangelfuld statusrapport

Thomas Munk Veirum Onsdag, 30. juni 2021 - 11:44

Naalakkersuisut og den danske regering blev i oktober 2019 enige om et samarbejde på socialområdet.

I en statusrapport foranlediget af det samarbejde tages temperaturen på socialearbejdet her i landet, og rapporten er netop blevet sendt til Folketingets Grønlandsdvalg

Rapporten er dog kraftigt udfordret af manglende data og registrering af socialarbejdet rundt om i kommunerne.

Det er nemlig meningen, at rapporten skal kigge på forskellige nøgletal fra blandt andet sagsbehandlingen i kommunerne, og frem til 2023 skal flere rapporter følge efter, hvor man vil holde øje med de samme nøgletal.

Det skal statusrapporten måle på Der følges løbende og systematisk op på tre kriterier knyttet til implementeringen af de foreslåede initiativer samt på tre indikatorer for trivsel blandt udsatte børn og unge: Kriterier knyttet til implementeringen af de foreslåede initiativer: Udvikling i antal underretninger

Ubehandlede sager for udsatte børn og unge i kommunernes forvaltninger

Adgang til behandling for børn og unge, der har været udsat for seksuelle krænkelser Indikatorer for trivsel blandt udsatte børn og unge: Anmeldelser om vold, husspektakler og seksuelle overgreb/krænkelser mod barnet

Udviklingen i antal anbringelser

Selvmordsraten blandt børn og unge Resultaterne af målopfyldningen formidles to gange årligt i perioden 2021 til 2023. Kilde: Status på målopfølgning og implementering

Det første punkt af evalueringen handler om udviklingen i antallet af underretninger på børn, og her er det eksempelvis kun muligt at delvist opgøre tallene for to af landets fem kommuner.

Det drejer sig om Kommuneqarfik Sermersooq og Kommune Kujalleq. Her viser opgørelsen, at der var 376 underretninger i 2020 i Kommune Kujalleq. Underretningerne handlede om 227 børn i alderen 0-17 år. Det vil sige, at der på nogle børn var mere end én underretning.

Mangler data fra tre kommuner

Set i forhold til det samlede antal børn i kommunen svarer det til, at der var kommet underretning på 15 procent af børnene.

I Kommuneqarfik Sermersooq er der kommet i alt 2.068 underretninger i 2020. Ifølge rapporten er det dog ikke muligt at opgøre, hvor mange børn underretningerne handler om, da det ikke er opgjort.

Tallet blev dog opgjort i 2019, hvor der kom 2.656 underretninger på 1.087 børn. Det svarer til 19 procent af alle børn i kommunen i 2019.

Ifølge rapporten har det altså ikke været muligt at skaffe data om underretninger fra de andre kommuner.

Der arbejdes på at forbedre datagrundlaget

Rapporten skulle også kigge på antallet af ubehandlede socialsager på børn i kommunerne, men det har ikke været muligt at opgøre på grund af manglende registreringer.

- Grundet store udfordringer med dataindsamling i kommunerne er der store usikkerheder i forhold til tallene, særligt vedrørende underretninger og ubehandlede sager som er indhentet i kommunerne, og hvor der heller ikke er tilgængelige data for alle fem kommuner.

- Der bliver arbejdet på at forbedre datagrundlaget i løbet af projektperioden på kort sigt ved hjælp af bedre dataindsamling og på mellemlang sigt ved etablering af et ESDH-system for alle kommuner, står der i statusrapporten.