Manglende data om børnesager: - Ikke tilfredsstillende

Thomas Munk Veirum Fredag, 02. juli 2021 - 11:45

En statusrapport om det dansk-grønlandske samarbejde på socialområdet er kraftigt udfordret af, at der mangler tilgængelige registreringer af arbejdet med udsatte børn.

Rapporten er den første i en række og er for nyligt blevet sendt til Folketingets Grønlandsudvalg.

I rapporten vil man gerne holde øje med udviklingen i blandet andet antallet af underretninger på børn og antallet af ubehandlede socialsager. Men kommunerne har i stor stil ikke kunnet levere tallene.

Ansvalig naalakkersuisoq, Eqaluk Høegh (IA), oplyser til Sermitsiaq.AG, at det generelt er en udfordring at indsamle valide data og sikre en høj datakvalitet på området:

- Det forhold mener jeg ikke er tilfredsstillende. Derfor pågår også et arbejde om udvikling og etablering af et fælles sagsbehandlingssystem (ESDH-system), udtaler Eqaluk Høegh i et skriftligt svar.

Langsigtede effekter

Det dansk-grønlandske samarbejde blev aftalt i 2019, og Danmark bidrager med 80 millioner kroner og Grønland 20 millioner kroner.

Eqaluk Høegh uddyber, at det er en priorieteret del af samarbejdet, at sagsbehandlerne ude i kommunerne bliver lært op i nye system, når det bliver rullet ud. Alle kommunerne vil skulle bruge systemet til sagsbehandling og indrapportering.

Hvornår systemet kan være oppet køre, melder Eqaluk Høegh ikke noget om men siger, at rapporten indtil videre er det redskab, man må støtte sig til for at følge resultaterne.

- Når det er sagt, er flere af indsatserne i grønlandsk-dansk tværgående indsatsfor børn og unge i Grønland langsigtede, og effekten vil således først kunne spores efter projektperiodens udløb i 2023, siger Eqaluk Høegh.

Aki-Matilda håber på bedre rapport i fremtiden

I Grønlandsudvalget, som har fået rapporten, siger Aki-Matilda Høegh-Dam (S), at det glæder hende, at rapporten viser myndighederne, hvor de skal stramme op:

- Jeg håber, at den nævnte afrapportering vil udfyldes bedre i de kommende afrapporteringer, så myndighederne og beslutningstagerne vil have bedre materialer at arbejde videre ud fra, hvorved man så vil kunne opnå bedre resultater til gavn for udsatte børn og unge i Grønland, siger Aki-Matilda Høegh-Dam.

Naalakkersuisoq Eqaluk Høegh oplyser, at han i disse dage holde møder med alle landets borgmestre:

- Hvor vi drøfter status på initiativerne i det grønlandsk-danske samarbejde og vigtigheden af at dette arbejde prioriteres, skriver han.