Aaja: Corona skal ikke være en undskyldning

Merete Lindstrøm Torsdag, 27. maj 2021 - 17:44

Den 21. november 2019 besluttede Folketinget at afsætte 80 millioner til en indsats på socialområdet for udsatte børn i Grønland i et tværfagligt samarbejde med Naalakkersuisut.

Samarbejdet er opstået i kølvandet på en film om forfærdelige forhold i Tasiilaq, som DR kortlagde i dokumentaren ”Byen hvor børn forsvinder”

I august 2020 offentliggjorde Danmark og Grønland planen med de 80 millioner for at forbedre vilkårene for børn og unge i Grønland.

Noget er i gang

IA´s folketingsmedlem, Aaja Chemnitz Larsen, har nu bedt Social- og Ældreminister, Astrid Krag om en status på arbejdet.

Hun har blandt andet spurgt om, hvorvidt coronakrisen har forsinket arbejdet, hvilket ministeren afviser, da meget af arbejdet foregår digitalt i udviklingsfasen, hvor en stor del af arbejdet fortsat er.

- Penge blev afsat i efteråret 2019, udmøntet i 2020 og nu er vi midt i 2021. Corona må ikke bruges som en dårlig undskyldning for at ting skal være i udviklingsfase i 1 1/2 år. Det er uacceptabelt når vi ved hvor mange børn, der har brug for at de seksuelle overgreb stoppes, siger Aaja Chemnitz Larsen, til Sermitsiaq.AG.

LÆS OGSÅ: Folketing: 80 millioner afsat til kampen mod overgreb

Aaja Chemnitz Larsen glæder sig dog over, at noget af arbejdet allerede er til at få øje på i samfundet.

- Indtil videre har de 80 millioner kroner, som vi i Folketinget fik afsat til bekæmpelse af seksuelle overgreb, betydet mere hjælp her og nu blandt andet til sagsbehandlingshjælp til kommunerne, nye væresteder til børn foreløbig fem steder, et styrket børnerejsehold med psykologhjælp til børn.

Tilbud til krænkere på vej

Derudover er der et tilbud om behandling til krænkerne, som endnu ikke er igangsat.

I sit svar oplyser Astrid Krag, at det er planen er, at der kan tilbydes behandling til voksne personer med seksuelt krænkende adfærd mod børn og unge under 18 år i slutningen af 2021.

Hun oplyser også, at der pågår rekruttering til enheden.

- Fuld besætning af centeret forventes ultimo 2021. Konceptudvikling og samarbejdsaftaler med sexologisk klinik, kriminalforsorgen, kommuner mv. forventes på plads i løbet af 2021

Behandlingscenteret forventes formelt etableret og klar til at behandling ultimo 2021, lyder det fra Astrid krag.

LÆS OGSÅ: Martha Abelsen: Erkendelsen af problemerne er sundt

Aaja Chemnitz Larsen understreger, at den videre igangsættelse af tiltag er altafgørende.

- Indsatsen er god og nødvendig. Det er godt, at nogle af indsatserne er igang, men de fleste forebyggende indsatser er forsinket, og det kommer til at blive afgørende for om vi får stoppet nye overgreb på børn, hvilket må være det ultimative mål for os alle.

Sagsbunkerne skrumper

Et af de helt store problemer der blev peget på i DR´s dokumentar om Tasiilaq er bunken af sager, der ikke bliver behandlet, sådan som loven foreskriver.

Derfor er en del af indsatsen også at hjælpe kommuner på det område. Astrid Krag oplyser i sit svar til Aaja Chemnitz Larsen, at der er sendt sagsbehandlingshjælp fra Danmark til Qeqqata Kommunia og Kommune Kujalleq i efteråret 2020 og starten af 2021. Hjælpen er fortsat med familiebehandlere i foråret 2021 til medio 2021.

Der er sagsbehandlingshjælp i Avannaata Kommunia i februar til maj 2021, og familiebehandlerhjælp er planlagt til september 2021.

I kommune Qeqertalik er der dialog om nedbringelse af sager i samarbejde med Socialstyrelsen (Grønland) med henblik på opstart af arbejdet medio 2021.

Erfaringerne siden opstarten i henholdsvis Qeqqata Kommunia og Kommune Kujalleq har vist, at de udlånte medarbejdere medvirker til, at der udarbejdes flere socialfaglige undersøgelser og handleplaner, samt at der er færre akutte sager, oplyser ministeren, oplyser ministeren.