Folketing: 80 millioner afsat til kampen mod overgreb

Torsdag, 21. november 2019 - 06:43

Nu er aftalen om en ekstraordinær hjælp fra Danmark til indsatsen mod ovegreb og hjælp til udsatte børn faldet på plads.

Pengene er blevet afsat som led i socialforhandlingerne i folketinget, og her har man sent i går landet en aftale. Allerede i starten af oktober meldte den danske socialminister, Astrid Krag (Soc) ud, at man ønskede at finde 80 millioner kroner fordelt over fire år til den ekstraordinære hjælp til grønlandske børn.

- Fra min side skal der lyde stor ros til regeringen for at man har fastholdt ambitionen og rent faktisk har fundet pengene, siger Aaja Chemnitz Larsen (IA).

I foråret blev Naalakkersuisut presset til at bede om den ekstraordinære hjælp til indsatsen mod overgreb og selvmord blandt børn. Det skete i forlængelse af DR-dokumentaren 'Byen hvor børn forsvinder'.

Ingen ekstra midler på grønlandsk finanslov

Forud for folketingsvalget havde Aaja Chemnitz Larsen (IA) foreslået en ekstraordinær hjælpepakke på i alt 100 millioner kroner, hvoraf Danmark skulle betale de 80 millioner kroner og Grønland de 20 millioner kroner.

- Som jeg har sagt tidligere, så ser jeg hjælpen fra Danmark som en gylden mulighed for virkelig at få gjort noget grundlæggende ved disse alvorlige problemer, siger hun.

- Så nu peger pilen i den grad mod Naalakkersuisut, for vi må fastholde, at det er Grønland der har ansvaret for at hjælpe sine udsatte børn.

I forbindelse med den aftale om finansloven, som Naalakkersuisut og Demokraatit præsenterede i går, er der ikke umiddelbart afsat ekstra midler området.

- Hjælpen fra Danmark må ikke blive en sovepude for Naalakkersuisut og kommunerne. Den skal bruges til at starte en vedholdende og langvarig indsats, hvor vi selv må løfte vores andel, siger Aaja Chemnitz Larsen (IA).