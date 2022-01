Minister: Forskere fra Grønland forventes inddraget

Thomas Munk Veirum Mandag, 10. januar 2022 - 17:46

'Danmark og Sydkorea i nyt samarbejde om forskning i Arktis'. Sådan lød overskriften på en pressemeddelelse udsendt fra det Forsknings- og Uddannelsesministeriet i Danmark i begyndelsen af september.

Af meddelelsen fremgår det, at samarbejdet blandt andet skal støtte forskning i klimaforandringerne i Arktis. Udmeldingen fik folketingspolitiker Aaja Chemnitz Larsen (IA) til at spørge regeringen, om Grønland er blevet involveret i projektet, når nu handler om Arktis.

- Er Grønland repræsenteret og/eller inddraget i den dansk-sydkoreanske forsknings-samarbejdsaftale, og i så fald hvem? Hvis ikke Grønland er involveret i samarbejdsaftalen, hvad er da forklaringen herpå, lyder nogle af spørgsmålene fra politikeren.

Forsknings- og uddannelsesminister Jesper Petersen (Soc.) oplyser nu i et skriftligt svar, at grønlandske forskere forventer at blive inddraget i det dansk-koreanske samarbejde.

En del vil finde sted i Grønland

Samarbejdet bygger på et såkaldt forståelsespapir, som ministre fra de to lande har underskrevet, og ministeren understreger, at samarbejdet vedrører fælles forskningsaktiviteter i både Arktis og Antarktis.

- Selvom forståelsespapiret formelt set ikke omfatter Grønland, er det imidlertid stadig min forventning, at samarbejdet mellem danske og koreanske forskere også vil involvere grønlandske forskere, og at en væsentlig del af samarbejdet vil komme til at finde sted i Grønland, skriver Jesper Petersen og fortsætter:

- De første indledende aktiviteter for at styrke samarbejdet mellem danske og koreanske forskningsinstitutioner inden for polarforskning har allerede fundet sted og har involveret flere grønlandske aktører.

Repræsentanter fra blandt andre Selvstyret, Naturinstituttet og Nationalmuseet deltog ifølge ministeren i nyligt afholdt workshop på den danske ambassade i Seoul.

Planlægger projekt ved Kangerlussuaq

Jesper Petersen oplyser også, at Danmarks Tekniske Universitet sammen med koreanske forskningspartnere planlægger at invitere grønlandske aktører til at tage del i et forskningsprojekt på Russellgletsjeren ved Kangerlussuaq.

- Danmarks Tekniske Universitet er interesseret i at involvere lokale beboere i den løbende monitorering af de fysiske forskningsfaciliteter, ligesom forskerne vil invitere til samarbejde med den lokale skole om undervisning og vidensformidling, skriver ministeren.

Den danske regering begrunder samarbejdsaftalen med Sydkorea med, at Sydkorea er et hotspot for mange danske interesser i bred forstand, og i særdeleshed når det drejer sig om uddannelse, forskning og innovation.

Ministeriet fremhæver, at 70 procent af de 24-35-årige i Sydkorea er i gang med eller har taget en videregående uddannelse. Det er ifølge ministeriet den højeste andel i verden - OECD-gennemsnittet er på 42 procent.