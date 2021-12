Ilisimatusarfik får ny institutleder

Nina-Vivi Møller Andersen Torsdag, 16. december 2021 - 08:49

Frihedsberøvelse i et land uden fængsel er en af de bøger, som den nye institutleder har skrevet. Hun har givet de indsatte i anstalterne i landet en stemme ved blandt andet sidde bag tremmer i 94 dage.

Annemette Nyborg Lauritsen bliver institutleder fra den 1. januar 2022.

- Annemettes interesse for uddannelsesplanlægning, tværdisciplinær forskning og formidling af forskning så den bliver tilgængelig for det grønlandske samfund, er nogle af de vigtigste årsager til, at Annemette er valgt til stillingen, siger rektor Gitte Adler Reimer.

Annemette fik sin ph.d.-grad i 2012 i arktiske kultur-, sprog- & samfundsforhold fra Ilisimatusarfik - og hun har siden arbejdet og forsket med bred empirisk reference i det grønlandske og arktiske samfund.

- Vi glæder os rigtigt meget til, at Annemette vil bringe sin viden og kompetencer ind i samarbejdet med forskere og undervisere på Institut for Samfund, Økonomi & Journalistik og hele Ilisimatusarfik, og dermed være med til at bidrage med nye vinkler og strategier for Ilisimatusarfiks samfundsforskning - til gavn for alle, afslutter Gitte Adler Reimer.

Institut for samfund, økonomi og journalistik indeholder også uddannelserne journalistik, socialrådgiver, samfundsvidenskab, erhvervsøkonomi og jura.