Forskning: Sukkerintolerante grønlændere er sundere

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 22. december 2021 - 07:52

Ny forskning har vist, at grønlændere der ikke kan tåle sukker er både slankere, har mindre fedt i blodet og får færre blodpropper i hjertet.

Personer der ikke kan tåle sukker kan opleve, at de for eksempel får ondt i maven, bliver oppustede eller får diarré, hvis de spiser sukkerholdigt mad. Men personer, som ikke kan tåle sukker har også lavere risiko for at udvikle livsstilssygdomme, også selvom de indtager sukker.

Genet der gør, at personer ikke kan tåle sukker findes kun i Grønland, og er dermed helt unikt.

- Vi ved endnu ikke, hvorfor de er sundere, siger Ninna Senftleber, postdoc ved Steno Diabetes Center, og uddyber:

- Vi vil meget gerne vide det, da fedme og livsstilssygdomme er en af de helt store dræbere i dag. Ikke kun i Grønland, men i hele verden, siger hun.

Gen løser livsstilssygdomme

Nu tager forskningen et skridt til, hvor forskerne vil undersøge, hvorfor personer der ikke kan tåle sukker har lavere risiko for at udvikle livsstilssygdomme.

Fakta om "sukker-genet": Sukker bliver normalt klippet i mindre stykker i tarmen, så det kan optages i kroppen. Har man arvet det arktiske ”sukker-gen” fra begge forældre, så virker klippeværktøjet ikke og sukkeret kan ikke komme fra tarmen over i kroppen. Hver fjerde i Grønland har arvet genet fra 1 forældre Omkring 2 ud af 100 i Grønland har arvet genet fra begge forældre Personer der har arvet genet fra begge forældre: Vejer næsten 5 kg mindre i gennemsnit end andre personer Har mindre fedt på kroppen Har mindre fedt i blodet Kilde: Steno Diabetes Center

Ninna Senftleber fortæller, at der ikke findes meget forskning på det gen, og hvad det betyder for folk at have det. Det skyldes formentlig, at genet kun findes i arktiske befolkninger og derfor er ret sjældent og unikt på verdensplan. Den nye forskning

- Vi vil derfor gerne vide mere om hvordan det påvirker folk at have dette gen. Vi forventer f.eks. at se at disse personer har nogle andre tarmbakterier end andre personer og at de reagerer anderledes når de spiser vestlig mad, siger hun.

- Grønlændere der ikke kan tåle sukker, kan måske give os nøglen til hvordan vi kan bekæmpe livsstilssygdomme. Men først når vi finder årsagen til, hvorfor de er sundere, siger hun.

Foretrukken mad

Sammen med andre forskere i Grønland og Danmark vil Ninna Senftleber undersøge om blandt andet forskelle i tarmbakterier og fødevarepræferencer kan være forklaringen.

Hun oplyser til Sermitsiaq.AG, at der findes personer der ikke kan tåle sukker men som alligevel indtager sukkerholdigt mad til daglig. Men den nyeste undersøgelse viser, at den gruppe med ”sukker-genet” indtager mindre sukkerholdigt mad end andre grupper.

- Men uanset om de spiser sukker eller ej, så vil deres krop ikke kunne optage det, og vi vil gerne undersøge hvordan det påvirker kroppen og tarmen og også hvordan det påvirker hvad man kan lide at spise, siger hun.

Til januar tager forskergruppen til Maniitsoq for at starte undersøgelserne. Herfra vil forskerne være i Nuuk. I de to byer skal forskerne foreligge forsøgspersonerne billeder af blandt andet muffin og mattak, for at se om der er et mønster i madpræferencer for personer, der ikke kan tåle sukker. Der tages også prøver af tarmbakterier.

Ninna Senftleber forventer at have resultater i løbet af et år. Grønlands Forskningsråd, Brugseni og Danmarks Frie Forskningsfond har støttet forskningen.