Mineselskaber: LNS skal bygge og drive Citronen Fjord-mine

Thomas Munk Veirum Onsdag, 25. maj 2022 - 15:01

Mineselskaberne Ironbark og Leonhard Nilsen & Sønner (LNS) har indgået en hensigtserklæring om LNS involvering i Ironbarks projekt i Citronen Fjord.

Det oplyser Ironbark i en meddelelse til den australske børs.

Erklæringen er en ikke-bindende aftale - en såkaldt MOU - Memorandum of Understanding.

Hensigtserklæringen går ud på, at LNS kan få en form for medejerskab af projektet mod til gengæld at blive valgt som entreprenør i forbindelse med opførelse og drift af minen samt stå for det logistiske under begge operationer.

Norske LNS er i forvejen et kendt selskab her i landet, da selskabet står bag rubinminen ved Aappaluttoq. I tilfældet med Citronen Fjord-projektet handler projektet dog ikke om rubiner men om udvindelse af store mængder zink i Nordøstgrønland.

Tilfredse direktører

Ironbarks administrerende direktør, Michael Jardine, udtaler, at hensigtserklæringen er begyndelsen på et værdifuldt forhold mellem Ironbark og LNS.

- Med deres (LNS, red.) baggrund i arktisk og antarktisk konstruktion og minedrift er der få – om nogen – grupper hvor som helst i verden, der er bedre kvalificeret til at hjælpe med at udføre den vision, vi har for Citronen-projektet, udtaler Michael Jardine.

Også direktøren for LNS ser frem til samarbejdet

- Citronen-projektet er unikt, og denne MOU åbner for, at LNS kan bidrage med vores viden og kompetencer indenfor videreudviklingen af ​​Citronen-projektet.

Møde i Washington

- Arktis er vores hjemmebane, og vores erfaring passer meget godt til, hvad Ironbark kræver. Jeg ser frem til at fortsætte vores samarbejde ind i næste fase af projektet, lyder det fra Frode Nilsen, der er øverste direktør i LNS-koncernen.

Citronen Fjord-projektet har fået tilsagn om fremtidig finansiel støtte i milliard-klassen fra den amerikanske investeringsbank US Exim.

Ironbark skriver i meddelelsen, at selskabet i midten af maj har holdt møder med US Exim i Washington DC, og at der er fremskridt i samarbejdet med US Exim.