Miljøorganisationer: GML undergraver miljølovgivningen

Walter Turnowsky Søndag, 22. september 2019 - 10:12

Greenland Minerals Ltd (GML) forsøger at undergrave den grønlandske miljølovgivningen. Det skriver miljøorganisationerne Urani Naamik, Avataq, Nuup Kangerluata Ikinngutai, NOAH, Vedvarende Energi og Det Økologiske Råd i en fælles pressemeddelelse.

Reaktionen fra miljøbevægelsen kommer efter at det kom frem, at GML jævnligt har rettet henvendelse til højtstående embedsmænd og medlemmer af Naalakkersuisut, der ikke har noget ansvar for Miljøstyrelsen for Råstofområdets administration.

- Disse henvendelser har til formål at anfægte autoriteten af Miljøstyrelsens afgørelser. Dette er uacceptabelt og (vi, red.) anmoder GML om at ophøre med denne fremgangsmåde i fremtiden, har formand for Naalakkersuisut, Kim Kielsen og departementschef i miljødepartementet, Mette Skarregård Pederse skrevet i et brev til GML.

LÆS OGSÅ: Mineselskab taber klagesag med et brag

GML arbejder på en ansøgning om en tilladelse til udvinding af sjældne jordarter og uran ved Kuannersuit

GML har også klaget over langsom sagsbehandling af denne ansøgning - en klage som Naalakkersuisut blankt har afvist.

LÆS OGSÅ: Naalakkersuisut: Mineselskabs lobbyarbejde er uacceptabelt

Miljøorganisationerne mener, at selskabet arbejder med ufine metoder.

- GML’s klage er et forsøg på at undergrave VVM-processen ved hjælp af politisk pres, siger Mariane Paviasen fra Uraani Naamik i Narsaq i pressemeddelelsen.

- Det er ikke første gang, at GML forsøger at manipulere og ikke overholde de spilleregler, der gælder for alle andre. Man må spørge sig selv, når selskabet opfører sig sådan nu, hvordan bliver det så ikke, hvis det får ansvaret for det potentielt set mest forurenende industriprojekt i Grønlands og Rigsfællesskabets historie?

VVM-redegørelse

17. juni afleverede GML den fjerde udgave af et udkast til en VVM-redegørelse (miljøvurdering) for projektet. De foregående tre udgaver var ikke blevet godkendt, da Miljøstyrelsen for Råstoffer savnede en række yderligere oplysninger. Den seneste udgave bliver gennemgået af Miljøstyrelsen for Råstoffer i samarbejde med styrelsens videnskabelige rådgivere Nationalt Center for Miljø og Energi og Naturinstituttet.

- Eftersom der ikke er grundlæggende forskel på det nyeste og de tre tidligere VVM-rapportudkast, er den kritik, miljøorganisationerne før har rejst af mineprojektet, stadig aktuel, siger Mikkel Myrup fra Avataq.

- I 2017 offentliggjorde vi Jan Willem Storm van Leeuwens analyse af GML’s første rapportudkast. Han er hollandsk ekspert i teknologivurdering og livscyklusanalyser af energisystemer, der lavede sin analyse på opfordring af os. Den er stadig relevant.

LÆS OGSÅ: Ekspert frygter radioaktivt mudderskred

Den hollandske ekspert skriver blandt andet i sin analyse, at han frygter, at en dæmning, der skal holde på en sø, hvor de radioaktive restprodukter fra brydningen skal opbevares, ikke vil holde.