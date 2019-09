Naalakkersuisut: Mineselskabs lobbyarbejde er uacceptabelt

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 09. september 2019 - 17:47

I klagesagen over Miljøstyrelsen, som Greenland Minerals på alle punkter tabte, skriver Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen og departementschef Mette Skarregaard Pedersen, at de finder det uacceptabelt, at “GML jævnligt retter henvendelse til højtstående embedsmænd og medlemmer af Naalakkersuisut, der ikke har noget ansvar for Miljøstyrelsen for Råstofområdets administration”.

- Disse henvendelser har til formål at anfægte autoriteten af Miljøstyrelsens afgørelser, skriver Kim Kielsen og Mette Skarregaard Pedersen til GML’s direktør John Mair og fastslår:

- Dette er uacceptabelt og (vi, red.) anmoder GML om at ophøre med denne fremgangsmåde i fremtiden.