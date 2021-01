Miki Jensen stopper som partisekretær

Merete Lindstrøm Mandag, 18. januar 2021 - 15:03

Endnu en partisekretær stopper hos Siumut. Miki Jensen havde sidste arbejdsdag for partiet fredag og holder nu ferie, inden han fratræder endeligt.

Det bekræfter organisatorisk næstformand for Siumut, Inga Dora G. Markussen, overfor Sermitsiaq.AG

Miki Jensen afløste i marts måned sidste år Mikael Petersen, der blev fritaget for tjeneste på grund af anklager om sexchikane.

Miki Jensen har været medlemssekretær for Siumut i Folketinget i perioden 2012 til 2015, hvorefter han var medlemssekretær og sekretariatschef for Nunatta Qitornai i Folketinget fra 2016 til 2019.

Miki Jensen har i forbindelse med sin opsigelse udtalt følgende til sine partifælder:

- Det har været store oplevelser forbundet med jobbet som partisekretær for Siumut. Det er også et hårdt og meget tidskrævende job. Jobbet har for mig ikke været foreneligt med at have et sundt familieliv. Jeg har derfor besluttet at ville bruge mere tid på min familie, og være en bedre far til min søn.