Mikael Petersen dømmes til 60 dages foranstaltning

Merete Lindstrøm Torsdag, 14. januar 2021 - 16:45

Torsdag er der afsagt dom i sagen, hvor tidligere partisekretær for Siumut Mikael Petersen er tiltalt for fire tilfælde af blufærdighedskrænkelse mod fire forskellige kvinder med tilknytning til partiet.

Kredsdommer Pia Hjort Andersen lagde i dommen vægt på Mikael Petersen fremtrædende og magtfulde rolle i partiet og på, at kvinderne derfor har haft svært ved at sige fra overfor krænkelserne.

-Under sagen er det slået fast at alle vidste at Mikael Petersens ord var lov. Han havde en stor magt og alle har været klar over at tonen fra i sær ham mod kvinder havde seksuelle undertoner, lød det fra dommeren under domsafsigelsen.

Mikael Petersen blev fundet skyldig i alle fire forhold da retten fandt de forklaringer der har været fremme i retten som troværdige og sammenhængende. Foranstaltningen er 60 dages ubetinget anbringelse i anstalten.

Mikael Petersen ankede dommen, som nu skal for landsretten.