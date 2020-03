Siumut har udpeget ny partisekretær

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 17. marts 2020 - 09:08

Siumut har fundet afløseren for Mikael Petersen, der blev fritaget for tjeneste på grund af anklager om sexchikane.

Miki Jensen har en bachelor-uddannelse i visuelt kultur og medievidenskab fra Aarhus Universitet og har været medlemssekretær for Siumut i Folketinget i perioden 2012 til 2015, hvorefter han var medlemssekretær og sekretariatschef for Nunatta Qitornai i Folketinget fra 2016 til 2019.

Siden 2017 har Miki Jensen været bestyrelsesmedlem i Det Grønlandske Hus i Aarhus og han sidder desuden i advisory board i Mind Your Own Business.

Svær tid

Den 32-årige nyslåede partisekretær for Grønlands største parti udtaler i en mail, som er udsendt til partiets medlemmer følgende:

- Partiet har været igennem en svær tid, og nu skal vi se fremad. Nu skal vi sikre at sommerens generalforsamling forløber som den skal. Vi lader politikerne være politikere, så skal vi nok klare alt det bagved. Og ikke mindst sikre, at de ting som Siumuts medlemmer, generalforsamlingen og hovedbestyrelse beslutter sig for bliver gennemført.

- Siumut er et parti der har sat et stort aftryk i Grønlands historie, og formet det samfund som vi har i dag. Det er med god grund landets største parti, for det er et parti der forstår borgerne i hele kysten. Et parti der tager ansvar, i stedet for at løbe fra det. Det glæder jeg mig til at være en del af og være med til at bygge videre på med nye øjne og nye kræfter.