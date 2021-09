Mikael Petersen får en chance til    

Merete Lindstrøm Tirsdag, 07. september 2021 - 09:02

Landsretten skal de næste tre dage gennemgå en sag, hvor tidligere partisekretær i Siumut Mikael Petersen er tiltalt for fire tilfælde af blufærdighedskrænkelse mod fire forskellige kvinder med tilknytning til partiet.

Den 14. januar fandt kredsretten ham skyldig i alle fire forhold, og Mikael Petersen ankede sagen på stedet.

LÆS OGSÅ: Mikael Petersen dømmes til 60 dages foranstaltning

Ved domsafsigelsen lagde kredsdommer Pia Hjort Andersen vægt på Mikael Petersens fremtrædende og magtfulde rolle i partiet og på, at kvinderne derfor har haft svært ved at sige fra overfor krænkelserne.

- Under sagen er det slået fast, at alle vidste, at Mikael Petersens ord var lov. Han havde en stor magt, og alle har været klar over, at tonen fra især ham mod kvinder på kontoret havde seksuelle undertoner, lød det fra dommeren under domsafsigelsen.

Nu skal landsretten så køre sagen, hvor der er afsat tre retsdage. Der forventes dom i sagen på torsdag.

Mikael Petersen har fastholdt sin uskyld hele vejen.