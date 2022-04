Mette F. bekymret for sikkerhedssituationen i Arktis

Thomas Munk Veirum Fredag, 08. april 2022 - 17:44

Krigen i Ukraine påvirker den sikkerhedspolitiske situation i Arktis og gør det vanskeligere at se Arktis om et lavspændingsområde.

Det var bekymringen fra flere danske toppolitikere, da sagen blev bragt op under en debat i Folketinget i denne uge.

Under debatten spurgte folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen (IA), hvad statsminister Mette Frederiksen mener om sikkerhedssituationen i Arktis generelt.

Hun er bekymret, lød det:

Aggressivt Rusland

- Den er jeg bekymret over, fordi vi også ser et mere aggressivt Rusland i det hele taget på den internationale scene. Det er ikke kun i og omkring Ukraine, det er også ind i Afrika, det er i forhold til Balkan, vi har set det via Belarus ind mod Polen, og vi ser det i forhold til Arktis.

- Så jeg er bekymret, og jeg deler jo målsætningen om lavspænding, men it takes two to tango, og (...) når vi har et stadig mere aggressivt Rusland, skal vi jo også tage det med i det arbejde, der foregår omkring Arktis, også i kongeriget, svarede statsministeren.

Fra Venstre-formand, Jakob Ellemann-Jensen, lød samme toner. Han mener, at den ændrede situation skal tages i betragtning i forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig:

Ellemann: Verden ser anderledes ud

- Jeg er også bare nødt til at sige, at jeg jo deler ambitionen om, at Arktis skal være et lavspændingsområde. Verden ser bare anderledes ud. Og for få måneder siden var det helt utænkeligt for mange af os at sige andet, end at Arktis selvfølgelig er et lavspændingsområde, andet vil være utænkeligt.

- Vi er et andet sted i dag. Det bliver vi også nødt til at tage højde for, når vi taler om forsvarsforliget. Det håber jeg også er opfattelsen i naalakkersuisut og i Inatsisartut, lød det fra Ellemann-Jensen fra talerstolen.

Forliget, som Jakob Ellemann-Jensen refererer til, bliver vigtigt, fordi et bredt flertal af Folketinget er blevet enige om at tilføre milliarder af kroner ekstra til forsvaret, men pengene er endnu ikke fordelt. Det skal ske i et nyt forsvarsforlig.

I sin egen tale gjorde Aaja Chemnitz Larsen opmærksom på, at Rusland udgør 40 procent af det arktiske område:

Nato giver ro i maven

- Som grønlandsk folketingsmedlem kan jeg ikke undgå at bekymre mig for, hvordan situationen kan udvikle sig i Arktis, ikke mindst fordi Rusland fylder 40 pct. af det arktiske område, men også på grund af Grønlands størrelse og beliggenhed. For Rusland er en spiller i Arktis, men med krigen i Ukraine kan vi ikke fortsætte samarbejdet med Rusland for nu.

Men Nato giver ro i maven, sagde hun videre:

- Samtidig har jeg også en ro i maven, fordi vi står sammen med Danmark, fordi vi er et rigsfællesskab, og fordi vi dermed også er en del af NATO.