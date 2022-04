Ny koalition giver FT-medlemmer håb om bredt sikkerheds-forlig

Thomas Munk Veirum Torsdag, 07. april 2022 - 09:36

En ny koalition blev præsenteret i begyndelsen af denne uge, hvor Siumut og Inuit Ataqatigiit offentliggjorde deres nye samarbejde.

Det to partier har også hver en politiker i Folketinget i form af Aaja Chemnitz Larsen (IA) og Aki-Matilda Høegh-Dam (S). De to politikere håber, at det brede samarbejde med 66 procent af vælgerne i ryggen kan give et bredt forlig i Inatsisartut på det sikkerhedspolitiske område.

LÆS OGSÅ: Siumut og IA er klar til at lægge uenighederne væk: Indgår ny koalition

- Det vil positivt påvirke arbejdet i Folketinget for Grønland, at der er fokus på at indgå brede forlig, og der er politisk mulighed for det. Det er afgørende, særligt på udenrigs- og sikkerhedspolitisk område, i en usikker tid med krig i Ukraine og Ruslands opførsel, udtaler Aaja Chemnitz Larsen.

Samme toner kommer fra Aki-Matilda Høegh-Dam:

Kunne ikke enes om de store emner

- Jeg synes, det er interessant, når man er i en tid, hvor der er krig i verden, og vi bliver nødt til at lave et bredt forlig om forsvars- og sikkerhedspolitik.

- For et år siden havde vi et Siumut og Inuit Ataqatigiit, der ikke kunne enes om de store emner. Nu er vi enige om at fokusere på det vigtigste, siger Aki-Matilda Høegh-Dam og fortsætter:

- Det viser en positiv velvilje, det er sådan, jeg ser det.

Kangerlussuaq og overvågning på programmet

Aaja Chemnitz Larsen peger på, at der er en række konkrete sager, som det er nødvendigt at få løst:



- Der er brug for fokus på de mange politiske sager, som der er på bordet, og som vi skal have løst. Det handler også om at bevare Kangerlussuaq, styrke overvågning af Grønland samtidig med vi arbejder for lavspænding, udtaler hun.

Forsvars- og sikkerhedspolitik er blevet bragt helt i top på den politiske dagsorden, efter Ruslands angreb på Ukraine. Angrebet har blandt andet betydet, at Naalakkersuisut arbejder med et lovforslag, der skal gøre det muligt at lave sanktioner mod Rusland.