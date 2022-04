Erik Jensen byder forsvarsuddannelse velkommen

Merete Lindstrøm Tirsdag, 05. april 2022 - 12:44

Efter klokken 13.00 tirsdag præsenteres det nye naalakkersuisut og det kan ifølge Sermitsiaq.AG´s kilder meget vel blive Siumuts Vivian Motzfeldt, der kommer til at stå i spidsen for udenrigsanliggender. Et område der har givet anledning til en del konflikter hos den tidligere koalition.

De første måneder efter sidste års valg sad Naleraqs Pele Broberg på posten, men efter flere konflikter endte det med, at Múte B. Egede selv overtog området. Den nye koalition er mere på bølgelængde i spørgsmål, som omhandler sikkerhedspolitiske anliggender, understreger Siumut-formanden.

- Udenrigs- og sikkerhedspolitiske emner er noget, vi skal forhandle med alle partier i Inatsisartut. Det skal være brede forlig. Vi er meget enige med IA om mange punkter, og alle partier er enige om, at Grønland skal være lavspændingsområde, siger Erik Jensen til Sermitsiaq.AG.

Siumut går efter at hjemtage området

Han uddyber at Siumut følger deres partiprogram på området.

- Siumuts målsætning er at overtage udenrigsområdet. Det er vores store ambition. Men hvornår og hvordan det kommer til at foregå, er noget, vi skal have drøftet med vores nye koalitionspartner.

Hvis Grønland skal overtage udenrigs- og sikkerhedspolitiske område, så mener Erik Jensen ligesom Pele Broberg, at vi skal lade os inspirere af naboerne mod øst. I Island har man en civil coast guard-funktion og det, mener Erik Jensen, kan være vejen frem, hvis det danske forsvar ikke skal passe på landets grænser mere.

Partiformanden understreger, at Grønland selvfølgelig skal have sin egen Arktiske strategi og gentager mentraet "intet om os uden os".

Klar til uddannelse i Kangerlussuaq

Til gengæld er Erik Jensen klar til en forsvarsuddannelse i Kangerlussuaq. Det var et af forslagene, der kom frem, da den danske regering vedtog en kapacitetspakke på 1,5 milliarder kroner til øget forsvar i Arktis.

Dengang afviste Pele Broberg, at Grønland er interesseret i en beredskabsuddannelse og det danske forsvars tilstedeværelse i landet. Og det fik Siumuts Jess Svane til tasterne og proklamere, at Siumut er for uddannelse af unge grønlændere indenfor forsvaret – også her i landet.

Og det er Erik Jensen enig i.

- Vi går ind for en forsvarssuddannelse i Kangerlussuaq, men i forhold til detaljerne omkring kapacitetspakken, så er det noget, vi skal drøfte med vores koalitionspartner den kommende tid.

Et andet forslag i kapacitetspakken går på mere overvågning af luftrummet over Grønland med droner. Et forslag som stadig ligger den danske regering på sinde måske i endnu højere grad efter konflikten i Ukraine er brudt ud.

I den sag er Erik Jensen uafklaret.

- Jeg har ikke haft mulighed for at gå i detaljer omkring dronerne, da sikkerhedspolitik jo foregår i et meget fortroligt rum, som jeg ikke har haft adgang til endnu.