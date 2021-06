Siumut: Pele Broberg rammer forbi målet

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 25. juni 2021 - 15:08

Der er nu gået to måneder siden indsættelsen af det nye Naalakkersuisut, og Siumutgruppens tillid til Naalakkersuisoq for erhverv, handel, udenrigsanliggender og klima, Pele Broberg, er brudt.

Det meddeler Siumuts politiske ordfører, Jess Svane, i en pressemeddelelse.

Det sker efter, Naalakkersuisoq har udtalt sig omkring forsvarsuddannelser og kapacitetspakken på en live-opdatering på sin egen Facebookside den 17. juni, hvor han også kalder forsvarets militæruddannelse for ”en uddannelse i at slå mennesker ihjel”.

Samarbejde med lande vigtigt

Siumut begrunder sin mistillid med, at når Grønland i stigende grad skal overtage ansvaret for sikkerheds- og forsvarsområdet samt redningstjenesten, så må Grønland starte forhandlingerne med Danmark omkring uddannelser i forsvaret.

Samtidig påpeger Siumut, at Grønlands beliggenhed har en stor geopolitisk betydning, hvilket gælder militære spørgsmål, men også i forhold til handel, turisme og den økonomiske udvikling.

- Vi vil derfor med denne begrundelse opmuntre de unge til at tilpasse sig denne nye geopolitiske situation og få uddannet sig og dygtiggjort sig, så vi får forbedret vore kompetencer og kan samarbejde herom i fremtiden, skriver Jess Svane i en pressemeddelelse.

Civil kystvagt

Naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Pele Broberg (N) har tidligere udtalt, at han ser en mulighed i at få uddannet civilt kystvagt. Den måde vil flugte med Naalakkersuisuts koalitionsaftale, hvor de lægger vægt på demilitarisering af landet og opretholdelse af Arktis som lavspændingsområde.

Siumut mener dog, at uddannelse indenfor forsvaret er en god mulighed for unge, og understreger, at Grønland får brug for at samarbejde med andre lande, også i forhold til sikkerheds- og forsvarspolitiske spørgsmål.

LÆS OGSÅ: Pele understreger: Forhandler stadig om milliard-aftale

Pele Broberg har overfor Sermitsiaq.AG forklaret, at forhandlinger omkring kapacitetspakken med en værdi af 1,5 milliarder kroner, stadig er igangværende, hvilket han også forklarer i sin live-opdatering på Facebook.

Klar melding kræves

Siumuts politiske ordfører, Jess Svane mener, at en klar melding omkring forsvarspakken fra Naalakkersuisoqs side er yderst krævende.

Jess Svane understreger i sin pressemeddelelse, at grønlandsk værnepligt som grundlæggende ikke handler om at uddanne sig til at dræbe andre mennesker ihjel og har ikke noget at gøre med militarisering.

- De der selv af egen fri vilje søger om en “værnepligtig”-uddannelse og dermed gennemgår en personlig udvikling og som får en grundlæggende kompentence i at samarbejde, det synes vi fra Siumut er ganske tiltrækkende og selvom vi ikke direkte involveres i forsvarsforliget, så er vi sådan set enige i selve det uddannelsesindholdsmæssige perspektiv, skriver Jess Svane.