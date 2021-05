Rusland om Pele: Ingen splid i Arktis

Kassaaluk Kristiansen Lørdag, 22. maj 2021 - 07:48

Naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Pele Broberg (N), har overfor DR Deadline luftet ideen om at Grønland får samme model som Island i forhold til forsvaret. Hvis Grønland skal følge den islandske model betyder det, at Grønland laver en bilateral aftale med USA om garanti for den militære sikkerhed.

Den melding har ifølge Berlingske fået stærk kritik fra Ruslands ambassadør i Danmark, Vladimir V. Barbin. Berlingske.dk skriver blandt andet, at ambassadøren har udtalt, at Grønlands melding er ”uhøflig”. Ruslands ambassade har dog fredag valgt at afvise Berlingskes udlægning af, at Rusland er klar til at skabe splid i Arktis på grund af Pele Brobergs udtalelse.

Vladimir V. Barbin udtaler i sin kommentar til Berlingskes artikel, at han er blevet fejlciteret af mediet, og at Rusland ikke har til hensigt at skabe splid i Arktis, men har ønske om at opretholde freden og at holde Ilulissat-deklarationen, der skal sikre en fredelig Arktis med fokus på bæredygtig udvikling.

Den melding bakker Naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Pele Broberg op om og oplyser, at Grønland og Rusland har en god dialog.

- Jeg vil ikke forholde mig til, hvad andre har sagt om, hvad jeg sagde. Men jeg mødte også den russiske udenrigsminister da jeg var i Island under Arktisk Råds møde, og der var ingen knaster mellem os, siger Pele Broberg til Sermitsiaq.AG.

Egen kystvagt

Han forklarer, at Grønland vil sætte sig for at nå målet med at have egen kystvagt. Men det skal ikke være militært personale, der skal stå for kystvagten.

- Vores vision er, at Grønland får egen kystvagt, hvor bemandingen er civilt ansatte. Arktisk Råd har for eksempel Coast Guard Forum, hvor USA og Island blandt andet er medlemmer. Hvis Grønland kan få egen kystvagt, så kan vi også være med i forummet, siger han.

Han forklarer, at det selvfølgelig vil kræve, at flere uddanner sig indenfor søfarten.

Danmark håndhæver suverænitet

I dag er det Danmark, der har ansvaret for sikkerheds- og forsvarsområdet, hvor Arktisk Kommando håndhæver suveræniteten i Grønland.

Den danske udenrigsminister Jeppe Kofod oplyser til Sermitsiaq.AG, at han ikke har hørt Pele Brobergs udtalelse om, at Grønland ønsker, at USA skal stå for den militære sikkerhed.

Han minder dog om, at Grønland og Danmark har faste rammer at arbejde udfra, nemlig Rigsfællesskabet og selvstyreloven. Det betyder, at det fortsat er den danske regering, der står for forsvars- og sikkerhedspolitikken i Grønland.

- Inden for de rammer, er den danske regerings holdning og min personlige holdning, at vi skal bygge vores arbejde på ligeværdighed, respekt og inddragelse. Så når der er fælles sager, og udenrigs- og sikkerhedspolitikken er et af de områder, så inddrager jeg Grønland, udtaler Jeppe Kofod kort før sin adgang fra Kangerlussuaq.