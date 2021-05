Pele Broberg foreslår islandsk model

Nina-Vivi Møller Andersen Fredag, 21. maj 2021 - 13:00

Rettet 14.15 citater fra en artikel i Berlingske er fjernet, da kilden mener, hans citat i Berlingskes artikel er taget ud af kontekst.

Arktisk Råd har lige færdiggjort en af årets vigtigste begivenheder. Alle ministre fra de arktiske lande og repræsentanter for oprindelige folk i Arktisk har været til møde på Island for at drøfte forsekellige aktiske anliggender, som blandt andet omfatter at bevare fred og et godt samarbejde på tværs af de aktiske lande.

Naalakkersuisoq for udenrigsanliggender Pele Broberg og udenrigsministeren i Danmark Jeppe Kofoed repræsenterede Rigsfælleskabet.

Og netop omkring fred og forsvarspolitik har Pele Broberg, nye ideer, som han allerede præsenterede i DR´s program Deadline før mødet på Island. Ideen handler om at Grønland skal have den samme model som Island i forhold til forsvar. Island har en bilateral aftale med USA om garanti for den militære sikkerhed.

- Vi vil gerne have Islands-modellen, når vi ser på, at Island også har en kystvagtfunktion, men siger, at det er USA, der kommer, når de mener, der skal udstationeres nogen, sagde Pele Broberg søndag i et interview med DRs Deadline.

Gode drøftelser og ny strategi

Ved mødet på Island er en ny strategi for Arktisk Råd blevet vedtaget for første gang siden Rådets etablering i 1996. Og formandskabet blev overdraget fra Island til Rusland.

Ifølge Naalakkersuisuts pressemeddelelse så har der dog været gode drøftelser med Islands og udenrigsminister, Canadas udenrigsminister på mødet.

- Det er positivt at alle arktiske lande gensidigt forpligter sig til fælles langsigtede mål med vedtagelsen af strategien, som først og fremmest skal være med til at sikre vores, dvs. befolkningen i Arktis, muligheden for fortsat udvikling og medbestemmelse af udviklingen i regionen, siger Pele Broberg i pressemeddelelsen.