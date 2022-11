Medlem af kommunalbestyrelsen: Psykisk syge borgere skal prioriteres

Anders Rytoft Onsdag, 23. november 2022 - 11:45

- Vi er rent faktisk forpligtet til at leve op til lovgivningen.

Sådan lyder det fra Inga Dora G. Markussen, medlem af kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq og gruppeformand for Siumut.

Hendes udtalelse kommer i kølvandet på en artikel bragt på Sermitsiaq.AG tirsdag, som sætter fokus på de 21 psykisk syge borgere, der i øjeblikket står på venteliste til et botilbud - også selvom, at det strider mod loven.

- Vi har ikke noget alternativ. Om opgaven er svær eller ej, det er noget vi skal løse, siger Inga Dora G. Markussen med henvisning til ventelisterne.

Siumut er ærgerlige

Hun anfægter prioriteringen i den seneste budgetaftale, som Siumut - med Inga Dora G. Markussens egne ord - blev holdt udenfor, fordi partiet ikke ville godkende en låneansøgning om 1,2 milliarder kroner.

Inga Dora G. Markussen oplyser, at det var et af Siumuts budgetønsker at få kogt ventelisterne for beskyttede boenheder og bokollektiver til borgere med psykisk sygdom ned.

- Det er vi selvfølgelig pisse ærgerlige over.

Hun mener, at det i aftalen er uklart, hvad partierne, herunder IA og borgmester Avaaraq S. Olsen, i budgetaftalen har tænkt sig at gøre for at overholde lovgivningen.

Et spørgsmål om prioritering

I stedet er der konkret blev afsat penge til en flot kyststi, som Inga Dora G. Markussen forklarer det:

- Det er for mig very nice too have, men det er ikke det vigtigste lige nu, siger hun med henvisning til de udsatte borgere med psykisk sygdom.

Politikeren fra Siumut mener, at det er vigtigere at få bragt ventelisterne længere ned:

- Vi har en meget stor gruppe af sårbare borgere, som har brug for det her tilbud. Vi ved allesammen godt, at det er udsatte og sårbare borgere, der kan finde på en masse ting: De kan for eksempel være voldelige - også selvom, at det ikke er deres intention, men fordi, at de ikke er raske, siger hun og tilføjer:

- Det er et område, som, vi ikke er bevidste nok om, eksisterer.

En masse vilje

Inga Dora G. Markussen siger på baggrund af den seneste budgetaftale, at der bliver sagt en hel masse ting, men at det er uklart, hvor mange midler der bliver afsat til området.

- Vi glæder os meget til at se, om de har afsat penge til det her. Vi har i hvert fald gjort vores for at sætte det her på dagsordenen.

Hun er dybt frustreret over, at Siumut ikke fik lov til at sidde med ved forhandlingsbordet, fordi partiet - ifølge Inga Dora G. Markussen - har en masse vilje til at løse problemstillingerne.

Afhjælper situationen her og nu

Sermitsiaq.AG har forsøgt at få et mundtligt interview med borgmester Avaaraq S. Olsen. Det har ikke været muligt. I stedet har borgmesteren sendt et skriftligt svar, hvor hun gør det klart, at der er blevet afsat midler i budgettet til en forundersøgelse, som skal føre til en ny boenhed for udadreagerende borgere:

- Jeg ved ikke, om Siumut havde ønsket, at vi skulle sætte den på budgettet uden at vide, hvad den skulle koste, eller hvor den skulle ligge. Vi har bare ikke gode erfaringer med at sætte projekter i gang på den måde. Der er for stor risiko for, at projektet så ikke bliver gennemført.

Avaaraq S. Olsen gør det samtidig klart, at forligspartierne tager opgaven med at skaffe boliger til de psykisk syge meget alvorligt.

- Vi har grebet opgaven an på en ansvarlig måde. For at afhjælpe situationen her og nu har vi også bevilliget fem millioner kroner om året til at etablere fem aflastningspladser, netop til borgere, der venter på et botilbud. Det tilbud bliver allerede til virkelighed næste år.