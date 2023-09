Markus E. Olsen: Der findes en bedre løsning end det dobbeltarbejde vi får

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 21. september 2023 - 11:51

Suppleant i Folketinget, Markus E. Olsen (S), stiller sig ikke tilfreds med løsningen om, at grønlandske medlemmer i folketinget skal stå og holde tale på både grønlandsk og dansk. Det dobbeltarbejde, der pålægges nordatlantiske folkevalgte er ikke på sin plads, mener han.

- Den løsning viser mangel på respekt for de grønlandske folkevalgte i Folketinget. Vi pålægges mere arbejde, hvor vi skal holde tale på vores eget modersmål og derefter oversætte for vores kolleger i tinget, siger Markus E. Olsen til Sermitsiaq.AG.

Han er overordnet tilfreds med de andre tiltag, hvor der falder ekstra midler til nordatlantiske medlemmers egne tolke, samt oversættelser på flere sprog af dele af Folketingets hjemmeside og redegørelser, der vedrører nordatlantiske dele af Kongeriget.

Bedre løsning med simultantolkning

Markus E. Olsen har ikke tænkt sig at holde sin tale i Folketinget på begge sprog. Han er dog åben for at give en skriftlig oversættelse til folketingsmedlemmer.

- Jeg kan, som så mange andre grønlændere, bedre udtrykke mig og komme med mine budskaber bedst på grønlandsk. Derfor er jeg mest tryg ved at holde talen på grønlandsk. Det er ikke fordi, jeg ikke kan forstå dansk, men jeg argumenterer bedre på mit eget modersmål, og det bør der være plads til, siger han til Sermitsiaq.AG.

Han påpeger, at han ser simultantolkning som en mulig løsning, så flere kan være med.

- At vi selv skal stå og holde tale på grønlandsk og dansk viser, at præsidiet stadig forventer vi tilpasser os det danske forhold. Det er det samme, hvis vi beder et folketingsmedlem eller en dansk minister om selv at stå for oversættelsen af sine budskaber til grønlandsk, når de besøger Grønland, fastholder Markus E. Olsen.

Han påpeger, at nordatlantiske folkevalgte er valgt ind for at repræsentere deres land, og at opgavebeskrivelsen derfor bør ikke indeholde tolkning af egne budskaber til de resterende danske medlemmer. Udgifter til oversættelser i Folketinget er vurderet til at være 10 mio. kroner.