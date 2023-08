Markus Olsen klar til Folketinget: Jeg vil tale grønlandsk

Jensine Berthelsen Torsdag, 17. august 2023 - 17:48

Markus E. Olsen vil først og fremmest sætte sig ind i tingene, så han har planer om at ankomme til København omkring den 20. september, for hans vikariat starter den 22. september og vil vare to uger frem. Han vil således deltage i folketingets åbning den 3. oktober og selve åbningsdebatten den 5. oktober.

- Jeg vil selvfølgelig deltage i debatten, og jeg ser frem til at høre hvad statsministeren har at sige om forholdet mellem vores lande, når hun holder sin åbningstale. Jeg vil ikke være tilbageholdende med at give min mening til kende, erklærer Markus Elias Olsen (S) overfor Sermitsiaq.AG.

Og det kommer til at ske på grønlandsk, oplyser han. Han er allerede i gang med at arrangere en tolk til formålet i samarbejde med Aki-Matilda Høegh-Dams sekretariat.

Vil holde møde med grønlændere i Danmark

Forud for åbningsdebatten, vil Markus E. Olsen sætte sig ind i Aki-Matilda Høegh-Dams aktuelle status i folketingsarbejdet. Han har allerede talt med Aki´s sekretariat om mulighed for at indkalde til åbent møde:

- Jeg vil meget gerne danne mig et indtryk af, hvad der rører på sig hos vore landsmænd i Danmark. Jeg har derfor allerede talt med Aki-Matildas sekretariat med henblik på at undersøge mulighed for et åbent møde i det grønlandske hus, så hvis det er muligt, har jeg planer om at kalde ind til møde for borgerne, fortæller Markus Elias Olsen.

Stiller spørgsmål til regeringen

Derudover vil Markus Elias Olsen også stille spørgsmål til regeringen. Han henviser til sit valgoplæg under valgkampen til folketingsvalget den 1. november 2022:

- Jeg vil meget gerne stille spørgsmål vedrørende Pituffik. Jeg vil nemlig gerne have svar på, hvorfor der ikke er repræsentanter fra Grønland i Pituffik, ligesom jeg også er interesseret i at få svar på, hvorfor det store historiske udredningsarbejde der er igangsat fokuserer på tidsperioden fra 1953 og fremover, men hvad med før 1953? Jeg synes det er lige så vigtigt, at vi har indgående kendskab til tiden før 1953, så jeg vil spørge om muligheder for historisk udredning vedr. tiden før 1953, erklærer Markus Elias Olsen.

Derudover vil han også stille spørgsmål om de 32 ansvarsområder som staten varetager for Grønland. Han mener, det er vigtigt at staten er præsenteret i Grønland:

- Politiet og retsvæsenet er repræsenteret i Grønland, jeg undrer mig ofte over hvorfor staten ikke har et kontor i Grønland, og som har et overblik over hvordan staten forvalter de andre sagsområder. Jeg synes nemlig det vil være på sin plads at staten er synlig i Grønland ud over rigsombudsinstitutionen, påpeger Markus Elias Olsen.